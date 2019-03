AMBERIF 2019 w Gdańsku. 26. edycja Międzynarodowych Targów bursztynu w AmberExpo rozpoczęta. Pokaz Amber in Fashion

Targi Amberif 2019 to Międzynarodowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich. Jest to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku swoją ofertę w halach AmberExpo przedstawia 470 wystawców z 21 krajów: producenci biżuterii z bursztynem, kamieniami kolorowymi, perłami i diamentami, importerzy zegarków, złotej i srebrnej biżuterii, producenci i importerzy maszyn, narzędzi i technologii złotniczych.

Pierwszy dzień targów rozpoczęły pokazy kolekcji biżuterii i mody - Amber in Fashion. Zaprezentowano: La Via Dell’ Ambra (biżuteria: Dorota Gulbierz, fashion: Atelier SŁOMA & TRYMBULAK) i Classic (biżuteria: FORGET - me - NOT Pecunia, fashion: Michał Starost MichaelAgnes).

Zobaczcie wideo z pokazów biżuterii i mody: