AMBERIF 2019 w Gdańsku. 26. Międzynarodowe Targi Bursztynu [program]

Targi to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej, podczas której biznes spotyka się ze sztuką. Podczas kilkudniowej imprezy prezentowane są najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie.

Tegoroczne targi Amberif to 470 wystawców z całego świata, 6 tysięcy branżowych odwiedzających z 54 krajów - najliczniej z: Rosji, Niemiec, Litwy, Ukrainy, Chin, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Szwecji, Włoch, Danii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier, Czech, Estonii i Kanady. Targom towarzyszą wernisaże, warsztaty, seminaria naukowe i panele dyskusyjne. Punktem kulminacyjnym jest wieczorna Gala GDAŃSK AMBER LOOK Jewellery and Fashion.

AMBERIF 2019 - w przygotowaniu niezwykły pokaz mody:

Targi Amberif w Gdańsku. Dla kogo?

Targi mają charakter branżowy, są dostępne dla osób i firm związanych z jubilerstwem i bursztynnictwem, handlem i produkcją biżuterii oraz wyrobów złotniczych, z marketingiem i usługami związanymi z branżą jubilerską i sztuką użytkową.

Targi Amberif 2018 - wideo i zdjęcia: