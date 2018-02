Andrzej Liberadzki od 1 marca 2018 r. nie będzie już prezesem Radia Gdańsk. Jak informuje Press.pl Liberadzki sam zrezygnował z pełnionej funkcji.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Uwaga! Tutaj sprzedają „chrzczone" paliwo [lista stacji]

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Andrzej Liberadzki prezesem Radia Gdańsk został w marcu 2016 roku. Na to stanowisko powołał go ówczesny minister skarbu, Dawid Jackiewicz.Andrzej Liberadzki rezygnację złożył na ręce prokurenta zarządu, Dariusza Wasilewskiego. O jej powodach nie poinformował. Portalowi Wirtualnemedia.pl przekazał informację, że w tej sprawie wypowie się po powołaniu następcy, co powinno nastąpić do końca lutego br.Andrzej Liberadzki urodził się w 1947 r. Od X 1980 członek Rady Krajowej SDP, od 1981 w Solidarności. 13 grudnia 1981 roku został zwolniony z pracy w wyniku weryfikacji dziennikarzy. W latach 1983-1986 był redaktorem głównego biuletynu gdańskiego podziemia „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”. Był także redaktorem naczelnym „Dziennika Bałtyckiego” i doradcą ds. mediów premiera Jerzego Buzka.