Anna Kołakowska, była radna PiS, znowu chce blokować Marsz Równości. Dwa lata temu za to samo skazał ją sąd

Trójmiejski Marsz Równości to wydarzenie organizowane od kilku lat przez Stowarzyszenie Tolerado. Biorą w nim udział osoby homoseksualne, ale nie tylko. Co roku są też rodziny z dziećmi, samorządowcy, politycy. Hasło tegorocznego marszu brzmi: “Miłość może tylko łączyć”. To słowa, którymi prezydent Paweł Adamowicz otworzył Trójmiejski Marsz Równości w 2017 r.

- Będzie to wielkie święto miłości, wolności, demokracji i solidarności!- zapewniają organizatorzy wydarzenia. Już jednak wiadomo, że nie obędzie się bez incydentów związanych z przeciwnikami marszu. A w ich gronie są przedstawiciele prawicy i środowisk katolickich na czele z Anną Kołakowską, byłą gdańską radną PiS.

- 25 maja o godz. 14 sodomici kolejny raz przejdą przez Gdańsk. My kolejny raz musimy się im przeciwstawić i wyjść na ulicę, żeby zablokować im drogę - nawołuje w mediach społecznościowych Kołakowska.

W 2017 r. Sąd skazał ją [choć nie ukarał- dop.red.] za blokadę Marszu Równości dwa lata wcześniej.

W 2015 r. Kołakowska, jeszcze jako radna PiS, wraz z mężem i dwójką swoich dzieci usiadła na ulicy wstrzymując przemarsz. Interweniowała policja. W kolejnych latach Kołakowska zawsze podczas marszu organizowała kontrmanifestacje, choć nie były już one tak “widowiskowe”, a policja skutecznie oddzielała je od maszerujących.