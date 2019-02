„Antyhomoseksualny” samochód, jeżdżący po Gdańsku, zgłoszony do prokuratury. Chodzi o podejrzenie zniesławienia [zdjęcia]

- Niestety, polskie prawo karne, na co wielokrotnie zwracał uwagę rzecznik praw obywatelskich, nie daje możliwości ścigania za „mowę nienawiści” ze względu na orientację seksualną. Dlatego w imieniu Stowarzyszenia na rzecz Osób LGBT Tolerado i dwóch osób fizycznych zdecydowaliśmy się na złożenie zawiadomienia dotyczącego przestępstwa zniesławienia na ich szkodę - relacjonuje adwokat Katarzyna Warecka, pełnomocnik prawny Tolerado.

I dodaje: - Ściganie tego przestępstwa niejako „z automatu” odbywa się z oskarżenia prywatnego, a to oznaczałoby, że pokrzywdzeni samodzielnie powinni zebrać materiał dowodowy, sporządzić prywatny akt oskarżenia i wnieść go do sądu karnego. To ze zrozumiałych względów - choćby z powodu konieczności wskazania osób odpowiedzialnych za ten czyn - jest bardzo utrudnione. Ze względu na ważny interes społeczny postanowiliśmy więc złożyć do prokuratury wniosek o wszczęcie w tej sprawie postępowania z urzędu.