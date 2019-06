Antyszczepionkowcy straszą już nie tylko w internecie. Kłamliwe banery pojawiły się w Gdańsku

Trwa ofensywa antyszczepionkowców, którzy straszą już nie tylko w internecie, ale także na ulicach miast. W Gdańsku przy ul. Wodnika pojawił się baner "Więcej szczepień = więcej chorób?", który sugeruje, że niegdyś bez szczepień dzieci borykały się jedynie z chorobami wieku dziecięcego. Natomiast dziś powszechne mają być takie choroby jak padaczka, astma czy choroby immunologiczne. Inicjatywa jest sygnowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Jak podkreślają specjaliści, przekazywane informacje na plakacie są dalekie od faktycznego stanu wiedzy, a taka inicjatywa jest po prostu kłamliwa.

- Wszystkie działania ruchów antyszczpeionkowych przede wszystkim nie są popartedowodami naukowymi. Są to po prostu rzeczy nieprawdziwe. Nie pojawia się więcej chorób zakaźnych i widzę wręcz odwrotny trend. Choroby wymienione na banerze to choroby autoimmunologiczne i neurologiczne – które obecnie są szybciej diagnozowane i rozpoznawane niż w przeszłości - nie ma to związku zeszczepieniami - przyznała dr Sławomira Niedźwiecka z poradni chorób zakaźnych dla dzieci, i dodała - Kiedy zaczynałam pracę to połowa pacjentów leczonych w oddziale stanowiły chore dzieci na WZW typu B, a obecnie tej choroby nie ma w populacji dziecięcej. Ze względu na wprowadzenie szczepień, zniknęła świnka, zniknęło polio. Ewidentnie widzimy spadek zachorowań na choroby zakaźne, na które możemy dzieci zaszczepić.