Apartamenty w centrum Gdańska - Bastion Wałowa Etap III już w sprzedaży

W Gdańsku deweloperzy budują najwięcej luksusowych mieszkań

Kolejne raporty i analizy epatują nas rosnącymi - średnimi - cenami nowych mieszkań, szczególnie odnosi się to do Gdańska. To zjawisko istotne o tyle, że takie informacje są m.in. podstawą również do wyznaczania przez sprzedających na rynku wtórnym cen ofertowych mieszkań.