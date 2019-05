Apel przeciwko wywłaszczeniu Westerplatte podzieli radnych na sesji 30.05.2019. Punktów zapalnych będzie na niej więcej

Na samym początku radni zajmą się “apelem w sprawie projektu ustawy przewidującej wywłaszczenie Pola Bitwy na Westerplatte”. Apel to inicjatywa radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej i jest ich reakcją na projekt specustawy grupy posłów PiS z Pomorza ws. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej. Zdaniem władz Gdańska, to siłowa próba przejęcia Westerplatte przez rząd.

- Jako radni KO wyrażamy sprzeciw wobec planów wywłaszczenia Pola Bitwy na Westerplatte wraz z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Koncepcję wywłaszczenia poczytujemy za próbę przejęcia Pomnika Obrońców Wybrzeża Westerplatte i corocznych obchodów zainicjowanych 20 lat temu przez śp. prezydenta Pawła Adamowicza. Podobnie jak fortelem prawnym zostało przejęte Muzeum II Wojny Światowej, co doprowadziło m.in. do usunięcia dotychczasowego filmu wieńczącego wystawę główną - wskazuje Cezary Śpiewak-Dowbór , szef Klubu KO.

Apel poprze Klub wszystko dla Gdańska.

PiS pod tym podpisywać się nie zamierza.

- Będę namawiał kolegów z Klubu do tego, żeby odrzucić ten apel. Dla mnie to próba wywołania kolejnej awantury politycznej, z czego niestety w ostatnich latach gdański samorząd stał się znany - mówi dla "Dziennika Bałtyckiego" Kacper Płażyński, szef Klubu PiS. - Treść tej uchwały jest nie na miejscu. Mówi się w niej o “przejęciu przez władze centralne”, sugeruje, że jakieś zewnętrzne siły chcą coś zawłaszczyć. A przecież żyjemy w Polsce, a nie w Wolnym Mieście Gdańsku. Jak widać musimy to niestety nadal przypominać, szczególnie w kontekście skandalicznych słów wypowiedzianych ostatnio przez wiceprezydenta Piotra Grzelaka, który próbował na nowo pisać historię, zrzucając części odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej na Polaków. Przypominam też, że Westerplatte jest obecnie miejscem zaniedbanym, miejscem którym władze Gdańska nie zdecydowały się na poważnie zaopiekować. Pora w końcu sprawić, żeby Westerplatte nabrało takiego kształtu i rangi, na jaką zasługuje. Zadba o to państwo polskie - komentuje Płażyński.

Klub PiS wprowadził za to do porządku obrad uchwałę ws. darmowych przejazdów komunikacją miejską dla niepełnosprawnych i działaczy opozycji antykomunistycznej. Szacowany koszt wprowadzenia uchwały w życie to ok. 2-2, 5 mln zł rocznie.- Władze Gdańska dużo mówią o solidarności. My powiemy im na sesji: sprawdzam. Sprawdzimy, czy są to tylko puste hasła, czy też konkretna chęć pomocy dwóm bardzo istotnym grupom - mówi radny PiS Andrzej Skiba.