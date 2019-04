Apel radnych PiS do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w sprawie matur

Prezydium Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wystosowało apel do prezydent A. Dulkiewicz, dotyczący klasyfikacji maturzystów. Apel został złożony 23 kwietnia w Biurze Rady Miasta Gdańska.

Oto jego treść.

“Szanowna Pani Prezydent,

w związku z podaną przez Panią informacją, że z powodu akcji strajkowej prowadzonej przez niektóre związki zawodowe zrzeszające nauczycieli aż 3,5 tys. młodych gdańszczan może zostać pozbawionych możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego, apelujemy, aby niezwłocznie podjęła Pani wszystkie możliwe działania, by do takiej sytuacji nie doszło.

Troska o najmłodszych mieszkańców naszego miasta, o możliwość realizowania przez uczniów ich planów i marzeń; o to wreszcie, by Gdańsk mógł być dumny z doskonale wykształconych obywateli, powinna być wartością podzielaną przez wszystkich uczestników gdańskiego życia publicznego - bez względu na reprezentowane ugrupowania czy prezentowane poglądy polityczne. Radni Prawa i Sprawiedliwości niezmiennie apelują do strajkujących nauczycieli, by klasyfikowali uczniów z klas maturalnych i umożliwili im przystąpienie do egzaminów, dając w ten sposób swoim podopiecznym szansę na rozpoczęcie studiów w normalnym terminie.

Oczekujemy, że Pani Prezydent, poza podjęciem działań wynikających z przewidzianych prawem obowiązków ciążących na samorządzie w zakresie organizacji edukacji, przyłączy się do tego wezwania.

W ostatnich tygodniach wielokrotnie deklarowała Pani wsparcie dla prowadzących akcję strajkową związków nauczycielskich. Pani i Pani środowisko polityczne apelowali do strajkujących o „wytrwałość”, deklarowali pełną solidarność ze strajkującymi a także rozważali możliwość wypłacenia im wynagrodzeń za czas strajku. Wśród strajkujących nie brakuje osób związanych z Pani stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska a także partią Platforma Obywatelska, która stanowi Pani zaplecze polityczne.

Biorąc to wszystko pod uwagę, z tym większą mocą należy powiedzieć, że nadszedł dzień, by zaapelowała Pani do strajkujących w Gdańsku nauczycieli, aby nie odmawiali klasyfikacji maturzystów. Żadna akcja wokół żądań płacowych, także wypływających ze słusznych przesłanek, nie jest warta niszczenia przyszłości młodych gdańszczan. Tym bardziej niewarta tej ceny jest realizacja partykularnych interesów przez partie czy poszczególnych polityków.

Szanowna Pani Prezydent,

_Działajmy solidarnie na rzecz wolności gdańskich maturzystów do realizacji ich marzeń. Pokażmy wspólnie, że można odłożyć na bok polityczne emocje i kalkulacje. Udowodnijmy że gdański samorząd, z Prezydentem Miasta na czele, przede wszystkim troszczy się o mieszkańców Gdańska. Rozmawiajmy i spierajmy się o kształt edukacji w naszym mieście i naszej Ojczyźnie, ale zróbmy wszystko, by wszystkie tegoroczne egzaminy w Gdańsku odbyły się zgodnie z planem_”.