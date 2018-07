Nie masz czasu? Mieszkasz daleko od miasta? Nie możesz wyrwać się z domu ze względu na rodzinne obowiązki? Marzysz o nowej, dobrze zaplanowanej, wygodnej kuchni. Teraz twoje marzenia mogą się ziścić bez wychodzenia z domu, niepotrzebnego stresu i straty czasu. Dzięki nowej aplikacji Leroy Merlin Planer 3D możesz samodzielnie zaprojektować kuchnię „od a do z” siedząc wygodnie we własnym fotelu z kubkiem kawy a następnie zamówić wybrane meble i wyposażenie dodatkowe w sklepie internetowym. Jednocześnie zarezerwujesz transport i montaż. A potem z satysfakcją będziesz patrzeć na własne dzieło. Wystarczy chwila wolnego czasu i dostęp do Internetu.

Nowa aplikacja Leroy Merlin Planer 3D to proste i wygodne narzędzie do projektowania kompleksowego wyposażenia kuchni. Umożliwia zaplanowanie całej przestrzeni i wybór mebli kuchennych, sprzętu AGD, zlewu, baterii, a także płytek ściennych i podłogowych w oparciu o asortyment Leroy Merlin. Aplikacja posiada także szereg elementów dekoracyjnych spoza oferty Leroy Merlin jak oświetlenie, farby oraz struktury do wykończenia ścian, stoły, krzesła, akcesoria kuchenne czy dodatki dekoracyjne.Aplikacja pozwala sprawdzić jak nasze pomysły na urządzenie kuchni będą wyglądały w rzeczywistości, w widoku 3D oraz przetestować różne funkcjonalne i stylistyczne rozwiązania. Ułatwi wybór najkorzystniejszego zagospodarowanie kuchni; w kształcie litery „L”, z wyspą czy zabudową równoległą. Umożliwia też wybór kolorystyki, wzornictwa, wyposażenia zgodnego z naszymi potrzebami i określonym budżetem.1. Pomiar: wybierz kształt pomieszczenia, zaznacz drzwi i okna, nanieś wymiary.2. Wybierz i ustaw w pomieszczeniu wybrane szafki kuchenne i sprzęt AGD. Do wyboru masz 24 kolekcje mebli modułowych marki Delinia, które pozwalają na dowolną aranżację szafek kuchennych w różnych stylach: nowoczesnym, klasycznym, industrialnym, czy skandynawskim i zróżnicowanej kolorystyce. Nie zapomnijo uchwytach lub gałkach, wyposażeniu wewnętrznym szafek, blacie, zlewie, baterii kuchennej i oświetleniu.3. Wybierz kolorystykę ścian, płytek lub paneli kuchennych i frontów szafek. Zaprojektuj odpowiednią podłogę.Na koniec wstaw dodatki i dekoracje. Postępy pracy projektowej obserwuj w widoku 3D. Sprawdź czy wszystkie elementy do siebie pasują. Eksperymentuj do woli, aż projekt spełni wszystkie twoje oczekiwania. Planer pozwala oglądać projekt z dowolnej perspektywy oraz umożliwia obrót o 360°. Praca z aplikacja jest intuicyjnai nie wymaga wielkiej wprawy.4. Zapisz gotowy projekt – w każdej chwili możesz do niego wrócić, aby coś zmienić lub dodać. Jeżeli projekt spełnia wszystkie twoje oczekiwania przygotuj zamówienie i wyślij do sklepu internetowego. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu kilku dni.Jeżeli nie masz pewności, że uwzględniłeś w projekcie wszystkie elementy i potrzebujesz konsultacji eksperta zapisz projekt na swoim koncie klienta poczym odwiedź dowolny sklep Leroy Merlin. Doradcy klienta z działu Kuchnie sprawdzą czy projekt jest kompletny i przygotują zamówienie. W sklepie możesz także zamówić transport i montaż. A potem cieszyć się widokiem i funkcjonalnością swojej nowej kuchni.Zapraszamy do odwiedzenia strony https://www.leroymerlin.pl/planer-3d.html Wymagania techniczne do korzystania z Planera 3D:• Łącze: 10Mb/s• Przeglądarki rekomendowane: Firefox 64bit i Chrome 64bit• Przeglądarki obsługiwane: Firefox 32bit, Chrome 32bit, Edge• System: MS Windows 10 lub iOS - wymagana przeglądarka ChromeWięcej na www.leroymerlin.pl