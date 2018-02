Aquapark na cenzurowanym. Dyskryminuje mężczyzn? Sprawą zajął się sam Rzecznik Praw Obywatelskich (© Pixabay.com)

Rzecznik Praw Obywatelskich wytacza ciężkie działa przeciw wrocławskiemu Aquaparkowi. Chce, by jego działalności przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cóż złego się stało? Ano w sieci zawrzało, bo jeden z internautów poskarżył się, że mężczyźni muszą tu płacić za miesięczne karnety do saunarium tyle samo co kobiety. A przecież nie mają równych praw, bo we wtorki z saunarium mogą korzystać tylko panie. Wybuchła awantura. A w obronie dyskryminowanych panów stanął sam Rzecznik Praw Obywatelskich.

Strefa saun z ogrodem saunowym to jedna z największych atrakcji wrocławskiego Aquaparku. O jej popularności świadczą liczby. Saunarium codziennie odwiedza średnio ponad tysiąc gości. Od wielu lat w strefie saun we wtorki wygrzewają i relaksują się tylko i wyłącznie kobiety. Dlaczego? Bo z saunarium korzysta się nago i z ręcznikiem, a niektórym kobietom przeszkadzały "bezczelne" spojrzenia mężczyzn i ich "nachalne" zachowanie. Odtąd we wtorki panom wstęp do saunarium jest zabroniony.



Dyskryminacja? Chyba bardziej na tle finansowym niż społecznym czy obyczajowym, bowiem to niezależne od płci klientów ceny karnetów miesięcznych wywołały ostatnią burzę internetową, od której na forach i portalach gorąco jak w saunie. - Zaczęło się od tego, że i mężczyźni i kobiety płacą tyle samo za karnet, podczas gdy ostatecznie mężczyźni mają cztery dni mniej w miesiącu do korzystania. I tu jest źródło dyskryminacji - napisał użytkownik "jucio" na portalu Wykop. W ofercie Aquaparku nie ma oddzielnych karnetów na saunarium, dlatego pracownicy parku wodnego uważają, że pretensje jakoby dyskryminowanych mężczyzn są nieuzasadnione. - Karnety AquaCard obejmują nie tylko saunarium, leczy także pozostałe atrakcje obiektu. Nie ma więc konieczności różnicowania ceny – po prostu we wtorki, gdy oferta saunarium dedykowana jest wyłącznie dla pań, panowie mogą korzystać z basenów rekreacyjnych, siłowni lub fitnessu - zauważa Anna Hejno z Aquaparku. Hejno dodaje, że o dzień dla kobiet prosiły panie, które czuły się skrepowane obecnością mężczyzn. Zasady są jasne: do saun powinno wchodzić się nago i z ręcznikami, którymi można się zasłonić. - Zależy nam absolutnym komforcie wszystkich naszych gości, dlatego wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom kobiet - wyjaśnia Hejno. "Zachowanie facetów wobec kobiet bywa skandaliczne. Jak się jeno bezczelnie patrzy, to pół biedy, lecz czasem trafi się nachalny debil i wizyta w saunie może zostać szybko skończona." - To jeden z komentarzy. A to drugi: "Nigdy nie ukrywali, że wtorki są tylko dla babeczek i kupując karnet jesteście tego świadomi." Może więc panowie powinni także poprosić o dzień na wyłączność? Mogą to zrobić, ale..."Który facet czuje się w saunie skrępowany obecnością kobiet?" - zastanawiają się internautki. Tymczasem panie chętnie odwiedzają saunarium we wtorki. W przeznaczone dla nich dni liczba gości nie odbiega od normy. I tylko mężczyznom żal... dlatego podnieśli larum.



Larum nie pozostało bez echa. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma wątpliwość, czy ta praktyka nie stanowi przejawu dyskryminacji mężczyzn ze względu na płeć w dostępie do usług oferowanych publicznie. "Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu z prośbą o zbadanie sprawy. Miejski Rzecznik Konsumentów wskazał jednak, że nie leży w jego kompetencjach (...). Rzecznik zwrócił się zatem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie działań interwencyjnych" - czytamy w opublikowanym oświadczeniu. Rzecznik Praw Obywatelskich o wyjaśnienie i uzasadnienie poprosił także kierownictwo Aquaparku. - Nie planujemy zmian w zakresie oferty saunarium, na pewno zaś nie będziemy robić tego pod dyktando internetowej awantury - kończy Anna Hejno, rzecznik prasowy Wrocławskiego Parku Wodnego.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.