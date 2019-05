Arka Gdynia i Lechia Gdańsk dostały pieniądze z Ekstraklasy. W sumie wszystkim klubom wypłacono 155 milionów złotych

Z puli 155 mln zł każdy z klubów otrzymał z Ekstraklasy 5,26 mln zł kwoty stałej, co łącznie daje 84,15 mln zł i stanowi 55% dzielonej sumy. W tej części zawarta jest kwota 12 mln zł, przeznaczona na szkolenie młodzieży w klubach – po 750 tys. zł na klub. Oprócz tych pieniędzy, wypłacane są również środki za miejsce w rankingu historycznym (blisko 26,78 mln zł do podziału) i za wynik w osiągnięty w bieżącym sezonie (blisko 26,78 mln zł do podziału). Około 2,3 mln zł to łączna wysokość opłaty solidarnościowej, wypłacanej ośmiu zespołom grupy spadkowej. Jest też kwota dzielona między cztery kluby, występujące w rozgrywkach UEFA, która wynosi ponad 13 mln zł. Dodatkowo Ekstraklasa wypłaciła 2 mln zł na rozwój młodych polskich zawodników w ramach współfinansowania programu Pro Junior System organizowanego przez PZPN.

W tym sezonie finansowe podium Ekstraklasy zamyka Lechia Gdańsk, która zainkasowała niemal 13,36 mln zł, co stanowi duży skok w górę w porównaniu do poprzedniego sezonu w tabeli finansowej, bo aż o 10 oczek. To dla gdańskiego klubu z pewnością pokaźny zastrzyk finansowy. Arka Gdynia w tym rankingu znalazła się na 13 miejscu wspólnie z Wisłą Płock, a zarobiła 6,69 mln zł.

- Pieniądze wypłacane klubom pochodzą przede wszystkim z praw mediowych, a także są wypracowane dzięki kontraktom sponsorskim i innym działaniom marketingowym Ekstraklasy. W tym sezonie kluby otrzymały od nas łącznie o 4,5 mln zł więcej niż przed rokiem. To oznacza, że liga jest produktem, którego wycena rynkowa rośnie. Nie dzieje się to jednak samoistnie. Inwestujemy w jakość transmisji i technologie, rozwijamy nowoczesne sposoby dotarcia do fanów, wspieramy klubowe akademie. Finansujemy także specjalistyczny sprzęt służący ekstraklasowym drużynom. W bieżącym sezonie kluby użytkują, w ramach barteru, maty chroniące murawę przed złą pogodą, które kosztowały około 1,5 mln zł. Wszystko po to, aby stwarzać jak najlepsze warunki dla wzrostu jakości rozgrywek – powiedział Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.

Od sezonu 2019/2020 wchodzi w życie nowy model podziału puli środków pieniężnych, zgodnie z którym 44% kwoty będzie dystrybuowane między kluby solidarnie, po równo. Na pozostałą część złożą się dzielone między kluby: 20% za zajęte miejsce w tabeli na koniec sezonu, 18% za miejsce w rankingu historycznym, 14% dla czterech drużyn występujących w rozgrywkach UEFA, zaś 0,5% przypadnie klubom z dolnej ósemki z opłaty solidarnościowej. Od przyszłego sezonu wypłacane będzie też wsparcie o wartości 1% dla drużyn, które spadną z Ekstraklasy do pierwszej ligi. Jednocześnie w kolejnych dwóch sezonach Ekstraklasa zwiększy środki na szkolenie młodych piłkarskich talentów do 17 mln zł rocznie, w tym ok. 5,6 mln zł będzie dystrybuowane do klubów w ramach programu Pro Junior System (co będzie stanowić 2,5% środków wypłacanych klubom). Ligowa spółka szacuje, że w sezonach 2019/20 i 2020/21 przekaże klubom Ekstraklasy najwyższe w historii środki – tj. minimum 225 mln zł w każdym z sezonów. Będzie to możliwe m.in. dzięki rekordowym kontraktom mediowym podpisanym na ten okres.