Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA opublikował szczegółowy terminarz piątej kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy.

W piątej kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy z trójmiejskich zespołów jako pierwsi na boisko wyjdą zawodnicy Arki Gdynia. Żółto-niebiescy zagrają z Wisłą w Płocku, a mecz odbędzie się 18 sierpnia (sobota) o godzinie 18. Dla Arki to będzie drugi mecz sobotni w tym sezonie, bowiem wcześniej - oprócz soboty - zagrają dwa spotkania w niedzielę i jedno w poniedziałek.



W tej kolejce także na wyjeździe swój mecz rozegrają piłkarze Lechii Gdańsk. Biało-zieloni o ligowe punkty będą walczyć z Górnikiem w Zabrzu. To spotkanie zostało zaplanowane na 19 sierpnia (niedziela) na godzinę 15.30. Dla Lechii to będzie pierwszy mecz w niedzielę w tym sezonie. We wcześniejszych kolejkach ligowych biało-zieloni zagrają raz w sobotę i aż trzykrotnie w piątek.



Tydzień później rozegrana zostanie szóstka kolejka Lotto Ekstraklasy, dla zespołów z Trójmiasta - także wyjazdowa - bowiem Lechia zmierzy się z Pogonią w Szczecinie, a Arka z Koroną w Kielcach. Na szczegółowy terminarz tej kolejki trzeba jednak jeszcze trochę poczekać.



Terminarz piątej kolejki Lotto Ekstraklasy



17 sierpnia (piątek)



Cracovia - Zagłębie Lubin, godz. 18

Miedź Legnica - Korona Kielce, godz. 20:30



18 sierpnia (sobota)



Wisła Płock - Arka Gdynia, godz. 18

Legia Warszawa - Zagłębie Sosnowiec, godz. 20:30



19 sierpnia (niedziela)



Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk, godz. 15:30

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice, godz. 18

Lech Poznań - Wisła Kraków, godz. 18



20 sierpnia (poniedziałek)



Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin, godz. 18



