Arla Foods - skandynawska spółdzielnia mleczarska - szuka nowych pracowników dla swojego centrum operacyjnego w Gdańsku. O 100 osób zwiększy się kadra firmy, która wynajęła dodatkowe, szóste już piętro w biurowcu Neptun.

W tym rokuobchodzi dziesięciolecie swojego Gdańskiego centrum! Ta reinwestycja ściągnie na Pomorze. Dziesięć lat temu wybraliśmy Gdańsk spośród 62 lokalizacji na całym świecie – stwierdza Henrik Bak, Wiceprezes Arla Global Financial Services Centre – a ostatnie lata wzrostu Trójmiasta utwierdziły nas w przekonaniu o dobrze podjętej decyzji.Biuro Arla Foods obsługuje procesy swojej firmy w zakresie finansów, księgowości i przetwarzania danych. W rezultacie, mleczarze z Danii, Holandii czy Szwecji otrzymują płatności w terminie a placówki firmy działające na całym świecie utrzymują płynną komunikację.Zatrudnienie nowych pracowników w Gdańsku umożliwi firmie podjęcie obsługi procesów związanych z analizą danych oraz ryzyka, a także zarządzeniem projektami dla całej korporacji. Wśród ofert pracy znalazł się także– obecnie najbardziej poszukiwany ekspert od analizy danych oraz pozyskiwania z nich bezcennej dla firmy wiedzy.Centra usług wspólnych miały znaczny wpływ na zmiany zachodzące na pomorskim rynku pracy – mówi- generują dużo stanowisk i tworzą zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności związane z rozwojem technologicznym. W rezultacie, rynek powiększa się o nowe posady, a pracownicy rozwijają swoje umiejętności.Przemiany kadr to jednak nie tylko nowe miejsca pracy wymagające kwalifikacji odpowiadających nowoczesnej firmie. W 2017 roku Arla Foods uruchomiła, umożliwiając swoim pracownikom poprowadzenie zagranicznych projektów m.in w Danii, Szwecji, Niemczech, ale także w Dubaju. Na wyjazd zdecydowało się 12 osób, które miały okazję rozwinąć kompetencje i zobaczyć firmę w odmiennej kulturowo odsłonie. Po okresie od 3 do 12 miesięcy delegowani wracają do Gdańska. Ten trend oznacza niewidzialny, ale istotny wpływ na pomorski rynek pracy