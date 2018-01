W ostatni weekend ktoś wybił szyby w samochodzie małżeństwa z Kaliningradu. Zdaniem ich córki to celowy atak. Sprawę nagłośniły rosyjskie media zarzucając gdańskiej policji brak właściwej reakcji. Komendant miejski policji wszczął postępowanie sprawdzające.

Do zajścia doszło 13 stycznia.- Około godziny 11.00 policjanci z Komisariatu II Policji w Gdańsku otrzymali zgłoszenie od obywatela Rosji o tym, że przy ul. Powroźniczej nieznani sprawcy uszkodzili samochód marki Mercedes, w pojeździe wybita została najprawdopodobniej kamieniem tylna szyba samochodu. Policjanci przyjęli zawiadomienie o zniszczeniu pojazdu. Właściciel straty oszacował na 500 złotych. Funkcjonariusze podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli ślady i dążą do ustalenia i zatrzymania sprawców. Sprawdzamy okoliczności tego zajścia, weryfikujemy zebrane informacje, rozmawiamy z mieszkańcami, ustalamy świadków oraz zabezpieczamy monitoring do prowadzonej sprawy- informujeZdaniem poszkodowanych interwencja wezwanych na miejsce mundurowych była daleka od wzorcowej. Jak bowiem opowiadali na łamach, policjanci byli m.in.– Przyjechała para policjantów. Kobieta spojrzała na nas niezbyt życzliwie i powiedziała, że mamy z nią rozmawiać po polsku – mówi "GW"– Ja nie znam języka, więc zaproponowałam, żebyśmy rozmawiali, jak będzie wychodziło – na zasadzie: wy coś umiecie po rosyjsku, ja coś po polsku. W ten sposób jakoś się dogadaliśmy – mówi.Pani Jelena relacjonuje, że wskazała policjantom okno, z którego miały posypać się kamienie. Ale policjanci, zamiast sprawdzić wskazanego mężczyznę, wzięli paszporty kaliningradczyków i ustalali, czy małżeństwo przebywa w Polsce legalnie. Co miało trwać około godziny.Jak informuje, w związku z tym wszczęto postępowanie sprawdzające.- Biorąc pod uwagę zarzuty kierowane wobec policjantów przeprowadzających interwencję, Komendant Miejski Policji w Gdańsku postanowił wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, które sprawdzi, czy funkcjonariusze wykonali należycie wszystkie czynności służbowe- podkreśla Kamińska.Najtragiczniejsze wypadki na Pomorzu - pierwsze półrocze 2017