Atak na studenta z Indii w SKM-ce w niedzielę w biały dzień. Pobicie najpewniej było motywowane ksenofobią

O zdarzeniu, które - co potwierdza Waja Jabłonowska z gdańskiego Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek – zgłoszone zostało do CWII, jako pierwszy poinformował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, apelując by jego świadkowie się zgłaszali.

Jak czytamy w relacji opublikowanej przez „Ośrodek”, zaatakowany mężczyzna pochodzi z Indii, kończy studia na Politechnice Gdańskiej i jednocześnie pracuje w pizzerii. W niedzielę 7 lipca o godz. 11.50 miał we Wrzeszczu wsiąść do kolejki SKM jadącej w kierunku Wejherowa. Kilka minut później – według ustaleń śledczych – prawdopodobnie, gdy pociąg przemieszczał się w okolicach odcinka Przymorze – Żabianka, miał do niego podejść będący pod wpływem alkoholu blondyn mierzący ok. 170 cm wzrostu. Student miał na uszach słuchawki i sądził, że mężczyźnie chodzi o udostępnienie siedzenia obok, więc zabrał z niego plecak.