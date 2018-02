W nocy z czwartku na piątek, taksówkarz z Gdańska miał zostać zaatakowany przez jednego z klientów. Policjanci poszukują świadków zdarzenia lub osoby, które mają na temat tego zajścia jakieś informacje.

Jak informujez Komendy Miejskiej Policji w Gdański, 9 lutego tego roku, około godziny 0.30 do komisariatu przy ul. Platynowej w Gdańsku przyjechał samochodem 25-letni mężczyzna, który powiedział policjantom, że został uderzony przez jednego z klientów, którzy zamówili kurs taksówką z centrum miasta na stację paliw.- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że pomiędzy nim, a jednym z pasażerów taksówki doszło do kłótni i szarpaniny. Klient kopnął w taksówkę i uszkodził lusterko, potem miał uderzyć pokrzywdzonego w twarz, mężczyzna powiedział policjantom, że najprawdopodobniej stracił na chwilę przytomność, bo gdy się ocknął mężczyzn nie było już na miejscu zdarzenia - mówi asp. Karina Kamińska.Z relacji mundurowych wynika iż pokrzywdzony podał policjantom bardzo ogólny rysopis osób, które podróżowały taksówką, a informacje te przekazano wszystkim patrolom w rejonie.- Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia od razutego przestępstwa, oficer dyżurny zaangażował do tego zarówno policjantów z ogniwa patrolowego jak również kryminalnych. Ustalono monitoringi, które zostały zabezpieczone i będą analizowane, policjanci wykonali oględziny pojazdu oraz weryfikują zebrane informacje, dążymy do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego przestępstwa - mówi asp. Karina Kamińska.Z informacji udzielonych przez służby wynika, że na tę chwilę, postępowanie dotyczące tego zdarzenia jest prowadzone w kierunku uszkodzenia ciała (art 157 par. 1 KK mężczyzna doznał stłuczenia kolana oraz ma ranę w okolicy skroni według obdukcji lekarskiej nie wymagającą zaopatrzenia) oraz uszkodzenia samochodu (art. 288KK).- Osoby, które były świadkami tej sytuacji bądź mają informację na temat osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem proszone są o kontakt z Komisariatem I Policji w Gdańsku pod numerem telefonu 58 32 16 722 lub 997. Szukamy mężczyzny w wieku około 25 lat, szczupłego, około 180 cm. wzrostu, krótko obstrzyżonego - podsumowuje asp. Karina Kamińska.