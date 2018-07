Zapraszamy na historyczno-literacką podróż z Pomorską Koleją Metropolitalną. Udajemy się na spacer śladami Weisera Dawidka, bohatera debiutanckiej powieści znanego gdańskiego pisarza, Pawła Huelle. Zobaczcie kolejny odcinek cyklu "Weekend z PKM". Zapraszamy!

Śladami gdańskich historii

Historyczno-literacka podróż z Pomorską Koleją Metropolitalną - trasa

Literacki spacer rozpoczynamy z, skąd rozciąga się wspaniały widok zarówno na sąsiednie Bycze Wzgórze, zbiornik retencyjny „Srebrniki” z zainstalowaną niedawno fontanną, jak i na brętowskie wąwozy i doliny.Idąc w dół, niegdyś o wiele bardziej zatłoczoną i żywą ul. Słowackiego, natrafiamy na cmentarzyk z początków XX wieku. Teren sąsiaduje z kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Pierwotna świątynia powstała w miejscu kaplicy cmentarnej w latach 20. ubiegłego wieku. Dziś mamy do czynienia ze stosunkowo nową konstrukcją, która została pobudowana ze względu na powiększającą się liczbę parafian.Na brętowskim cmentarzu oprócz dawnych nagrobków z niemieckimi inskrypcjami możemy z łatwością odnaleźć gróbCmentarz, na którym nie chowa się już zmarłych, jest historycznym miejscem dla mieszkańców dzielnicy, także ze względu na charakterystyczny starodrzew, który rośnie tu już od przeszło wieku.Aby móc poruszać się dalej w klimacie książki „Weiser Dawidek”, warto zdecydowanie zboczyć z głównego traktu komunikacyjnego i zagłębić się w las, który rozpościera się w kierunku Strzyży. Tam, po krótkiej i mało wymagającej wspinaczce, dotrzemy do miejsca, gdzie niegdyś stał tak zwanyi ze względu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Z tej okazji zorganizowano inscenizację historyczną, a most żegnały tłumy gdańszczan z Pawłem Heulle na czele.Idąc głębiej w las natrafimy na pozostałości po dawnej konstrukcji, a także ślady po niemieckich schronach i elementach obrony przeciwlotniczych.Z kolei po drugiej stronie torów rozpościera sięz charakterystycznie porozrzucanymi głazami. Największy z nich to tzw., z którym wiążą się liczne miłosne legendy miejskie. Tereny są miejscem rekreacji mieszkańców Strzyży, Wrzeszcza Górnego i VII Dworu, a zimą stoki wzniesienia zamieniają się w tłumny tor saneczkowy Spacerując po tych ścieżkach warto zaopatrzyć się w powieść Pawła Heulle, aby jeszcze dokładniej poznać leśne i często historyczne zakątki tych terenów.Jest to także idealne miejsce do początku pieszej wędrówki w głąbSzlaki poprowadzą nas między innymi w stronę dawnej, gdzie pozostało jeszcze połamane koło młyńskie przypominające o dawnej aktywności mieszkańców, a także do, w której do dziś rośnie przeszło 300-letni dąb, a zarazem najstarsze drzewo TPK.