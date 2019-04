Aukcja militariów w Gdańsku: lance do boju, szable w dłoń... Co wystawi Sopocki Dom Aukcyjny? [zdjęcia]

- Artysta ukazał epizod z bitwy, tuż po ostrzelaniu polskich kawalerzystów przez artylerię austriacką. W tej dramatycznej sytuacji Wincenty Karsiński (ojciec poety Zygmunta Krasińskiego) dowódca polskich szwoleżerów wykazał się wyjątkowym męstwem podrywając swój oddział do ataku i prowadząc do zwycięstwa. W czasie szarży Polacy odebrali austriackim ułanom ich lance. Od tego czasu oddział nosił nazwę szwoleżerów-lansjerów.

Związany hetman

Znacznie droższa jest akwarela wybitnego rosyjskiego malarza Ilji Jefimowicza Riepina „Po bitwie pod Korsuniem” (cena wywoławcza 430 tys. zł). Ukazuje ona smutną scenę z początków powstania Chmielnickiego. Na pierwszym planie, z

prawej strony, przedstawiona została grupa ucztujących zaporożców, przyglądających się polskiemu szlachcicowi ze związanymi rękami.

- Myślimy że jest to postać jednego z hetmanów wziętych do niewoli w bitwie pod Korsuniem - hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Potockiego lub hetmana polnego Marcina Kalinowskiego - opowiada historyk sztuki.

Dar dla generała

Prawdziwy rarytas stanowi szabla polska oficera wzór WZ 21/22, która została ofiarowana generałowi Stanisławowi Szeptyckiemu, przez województwo śląskie. Generał był wybitnym politykiem i wodzem, odznaczonym w licznych bojach z bolszewikami. Był dowódcą III Brygady Legionów Polskich, pełnił funkcje ministra spraw wojskowych oraz szefa Sztabu Generalnego. W roku 1922 dowodził oddziałami polskimi, które wkroczyły na Górny Śląsk po trzecim Powstaniu Śląskim.

- Zainteresowanie militariami, zwłaszcza bronią białą która związana jest z Polską tradycją jest duże - twierdzi Roman Nielubszyc. - W Polsce organizuje się niewiele aukcji militariów, ponieważ jest to trudne i pracochłonne zadanie. To nasza czwarta aukcja.

Jak w poprzednich latach, tak i tym razem w ofercie pojawiły się między innymi szable polskie, angielskie, francuskie, kaukaskie i orientalne. Ponadto pałasze, kordziki i szpady, tasaki, a nawet średniowieczny miecz.

Niezmiennie największym powodzeniem cieszą się polskie szable z okresu międzywojennego. Ostatnio ceny rynkowe zabytkowej białej broni, znacznie wzrosły. Koszt oryginalnej polskiej (używanej w Polsce) szabli z końca XVII wieku lub pierwszej połowy XVIII wieku to już spory wydatek. Co niestety, powoduje rozszerzenie się rynku falsyfikatów. Sprzyja temu także beztroska właścicieli broni.

- Ale my w Sopockim Domu Aukcyjnym mamy znakomitych ekspertów, więc potrafimy zweryfikować czy jest to broń oryginalna - zapewnia historyk sztuki.

Pozłacana laska

Pośród rzadkich przedmiotów jest laska Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty, kompozytowa i premiera RP. Laska dekorowana jest inkrustacją z wysokogatunkowego złota.

Drugą pozycją związaną z kompozytorem jest srebrna misa z dedykacją dla Paderewskiego i jego żony Heleny, stanowiąca dar od znanego nowojorskiego chirurga Theodora Dunhama i jego żony Josephiny Balestier Dunham.

Kieszonkowy cyrkiel

- Z ciekawostek i niespotykanych rzeczy wymieniłbym też tak zwany cyrkiel proporcjonalny, wykonany w Paryżu w latach 1730 - 1763 przez znanego twórcę zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych Pierre Maire II - dodaje Roman Nielubszyc. - Instrument ten wymyślony przez Galileusza, w końcu XVI wieku

był wykorzystywany w wielu dziedzinach, m.in. w wojskowości, gdzie służył do określania ilości prochu potrzebnego przy wystrzeliwaniu pocisku danego kalibru.

Order Orła Białego

- Niezwykle cenny jest Cesarski i Królewski Order Orła Białego z Gwiazdą - opowiada Roman Nielubszyc. - To najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za wybitne zasługi cywilne i wojskowe. Został ustanowiony przez króla Augusta II w 1705 roku. Po III rozbiorze Polski order przestał być nadawany. Ponownie został ustanowiony w 1807 roku jako najwyższe odznaczenie Księstwa Warszawskiego i później Królestwa Polskiego.

- Za cara Mikołaja I został ustanowiony Cesarski i Królewski Order Orła Białego z Gwiazdą i był nadawany aż do upadku caratu, a nawet trochę później - mówi Roman Nielubszyc.- Ten, który prezentujemy na aukcji został wykonany w okresie Rządu Tymczasowego w Rosji, funkcjonującego bardzo krótko, bo od marca do października 1917 roku. Jest to niewątpliwie wyjątkowa rzadkość ponieważ nie mamy wiedzy, ile egzemplarzy zostało wykonanych. Prawdopodobnie było ich bardzo niewiele.

Na aukcji będzie też broń palna krótka i długa, w tym włoski garłacz skałkowy z 1850 roku i turecki z 1800 roku. Są strzelby janczarskie z przełomu XVIII i XIX wieku oraz francuskie i belgijskie pistolety podróżne.

Trąbka sygnałowa

Ciekawostką jest mosiężna trąbka sygnałowa - pułkowa.

- Prawdopodobnie była na stanie 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich, który stacjonował w Postawach - opowiada historyk sztuki. - We wrześniu pułk został rozbity pod Maciejowicam (w dniach 8-9 IX), odcięty od macierzystej Wileńskiej Brygady Kawalerii i wówczas rozpoczął działania partyzanckie w Górach Świętokrzyskich.

Na wystawie nie zabraknie patriotycznych pamiątek, sygnetów z orłem w koronie. Uwagę zwraca patriotyczna figura orła II Rzeczypospolitej. Figura orła wzbijającego się do lotu, z miniaturką orderu Virtuti Militari w dziobie umieszczona została na kwadratowej podstawie z czarnego marmuru, stanowiącej wysoki cokół.

Na przedniej ścianie, na tle sztandarów, osadzona została odznaka pamiątkowa „Orlęta Obrońcom Kresów Wschodnich, 1919” .

Ciekawe, czy na aukcji zjawią się muzealnicy z Polski, aby powalczyć o dwa pasy kontuszowe wykonane w manufakturach Radziwiłłów w Słucku i Paschalisa Jakubowicza w Lipkowie z końca XVIII wieku. Oba pasy są wyjątkową rzadkością na rynku antykwarycznym.

Aukcja militariów, Gdańsk, ul. Długa 2/3 galeria Sopockiego Domu Aukcyjnego. Sobota, 13 kwietnia, godz.17.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: