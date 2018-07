Konserwatywno-katolicki portal Fronda.pl jest oburzony tym, że do Helu kursuje autobus linii 666. - To gorsząca propaganda antychrześcijańska, w gruncie rzeczy - wprost satanistyczna- pisze na swojej stronie Fronda i domaga się zmiany numeru autobusu.

Od Dębek położonych na Zachód od Władysławowa aż po sam Hel kursuje od dłuższego czasu autobus o numerze 666. Zabawne, prawda? Autobusem 666 na Hel(l), czyli do piekła. Niby niewinny żart, ale trudno nie uznać w nim złośliwej inspiracji, nazywając rzeczy po imieniu - diabelskiej. Podniosą się zaraz głosy, że to przewrażliwienie, średniowiecze i ciemnota. Tak jednak nie jest. Otóż przedstawianie rzeczywistości wiecznego potępienia jako w jakikolwiek sposób zabawnej jest po prostu czystą głupotą. Piekło to realnie istniejące miejsce skrajnej rozpaczy i bólu, do którego trafiają nieszczęsne dusze ludzi odrzucających miłość Boga. Nie może być dla człowieka większej katastrofy. Piekło - to negacja człowieczeństwa. To wieczna śmierć i cierpienie. Śmiać się z tej rzeczywistości można wyłącznie wówczas, gdy po prostu nie rozumie się w czym rzecz" - pisze fronda.pl.

Wzywamy stąd władze PKS Gdynia do przemyślenia swojej polityki i zmiany numeru linii na inny. Jeżeli tak się nie stanie, to prosimy o interwencję stosowne organy państwa polskiego. Linia autobusowa 666 kursująca na Hel, mówiąc wprost, godzi w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamenty, a stąd - w dobro nas wszystkich - pisze fronda.pl.

Autobus linii nr 666 kursuje od lat

Autobus nr 666 robi wakacyjną furorę

Wydawać by się mogło, że to wakacyjny żart, ale twórcom tekstów na portalu fronda.pl wcale nie jest do śmiechu. I śmiertelnie poważnie apelują o zmianę numeru linii autobusowej 666 kursującej na Helu.I kontynuuje: "Człowiek zdrowy na umyśle nie przykłada ręki do jakiejkolwiek formy lekceważenia rzeczywistości wiecznego potępienia. Nie, sam autobus lini 666 jadący na Hel nikogo do piekła nie wpędzi. Wywołuje jednak niepoważne uśmieszki. Jest niewielką kroplą, która w połączeniu z dziesiątkami czy setkami innych obecnych w przestrzeni publicznej elementów satanistycznych (by wymienić jedynie Halloween, czy wskazać na filmy, gry komputerowe , muzykę, odzież z wizerunkami diabłów itp.) sprawia, że grozę śmierci duszy i oddzielenia od miłości Boga traktuje się mniej serio."Zobacz: Rozkład jazdy autobusu linii nr 666: Karwia- Hel, Dębki-Hel Portal wskazuje, że "rękę do siania tego rodzaju zgorszenia" przykłada prywatna spółka PKS Gdynia."Dziennik Bałtycki" pisał o nim już w 2013 r. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele PKS iście diabelski numer wziął się z przypadku.- Kilka lat temu zmienialiśmy polski model nazywania swoich linii tylko nazwami końcowych przystanków i zamieniliśmy to na europejski: z numerami, bo to ułatwienie dla pasażerów - wyjaśniał Mariusz Józefowicz ze spółki PKS. - A że trasy w powiecie puckim mają liczby od 650 do 669 jasne było, że któraś z nich musi jechać do Helu. I tak jakoś wyszło...Zwłaszcza, gdy "piekielny autobus" odkrywają ci, co nad morze przyjechali pierwszy raz. I rusza lawina komentarzy oraz zdjęć na portalach społecznościowych. Oczywiście nie brak nawiązań, że na tablicy kierunkowej powinien pojawić się napis Hell (piekło po angielsku).