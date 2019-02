Autobus SOS. Tylko w styczniu wydano potrzebującym ponad 600 sztuk odzieży. Z pomocy korzysta codziennie średnio około 70 osób

W pojeździe wsparcia w godzinach od ok. 20.20 do 24.00 udzielają potrzebującym: ratownik medyczny, streetworker i pracownik socjalny. Pomoc obejmuje m.in. wydanie ciepłej, treściwej zupy (kilka tysięcy porcji w styczniu), przeprowadzenie drobnych zabiegów medycznych i higienicznych, poradnictwo, wskazanie miejsc noclegowych w placówkach dla osób bezdomnych w mieście.

Autobus zatrzymuje się w czterech miejscach Gdańska. Postoje trwają około 30 minut. Środki na działanie „mobilnej pomocy SOS” zabezpieczył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na zlecenie MOPR zadanie wykonuje w tym roku Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

W placówkach dla osób w kryzysie bezdomności na terenie miasta jest jeszcze ponad 50 miejsc wolnych. Ważna jest czujność mieszkańców i sygnały o ludziach potrzebujących, przebywających w miejscach niemieszkalnych. Dzięki takim wskazówkom służby miejskie mogą szybciej wesprzeć osoby bezdomne i zaoferować mu właściwe wsparcie.

Informacje o osobach bezdomnych przyjmują m.in. pracownicy Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, pt. w godz. od 7.30 do 14.30). Sygnały można kierować do straży miejskiej - tel. 986 oraz policji - tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

