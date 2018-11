Autobus SOS znów wyruszył w trasę po Gdańsku. W Ikarusie bezdomni zjedzą ciepłą zupę, dostaną odzież i wsparcie specjalistów

Mobilna pomoc, czyli autobus Ikarus, urochomiona została po raz pierwszy w ubiegłym roku w okresie zimowym. W autobusie wydano potrzebującym łącznie prawie 14 tysięcy porcji zupy i ponad 1,4 tys. sztuk odzieży: polarów, swetrów, czapek, ciepłych spodni. Każdego wieczoru z pomocy korzystało nawet do 80 osób bezdomnych.

Pomysł sprawdził się na tyle, że w tym roku miasto postanowiło go kontynuować. A Ikarus znów wyruszył w trasę.

- Pomysł z uruchomieniem takiego autobusu okazał się strzałem w dziesiątkę - ocenia Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej. - Udało się bowiem dotrzeć z konkretnym wsparciem, czyli gorącą zupą, ciepłą odzieżą, pomocą medyczną i informacyjną także do ludzi bez dachu nad głową, którzy z różnych przyczyn nie chcą zamieszkać w schronisku czy noclegowni. Cieszę się, że skorzystali z oferty autobusu. Dzięki pracy załogi Ikarusa udało się także zachęcić część potrzebujących do zamieszkania w placówkach na terenie miasta, w których mają przecież kompleksowe wsparcie - od bytowego po aktywizujące. To bardzo ważne. Zależy nam, by jak najwięcej osób bezdomnych wychodziło na prostą, „mocno łapało się z życiem za barki”- mówi Kowalczuk.

Autobus SOS w Gdańsku w sezonie 2018/2019

Autobus zaczął kursować w niedzielę 18.11.2018. Od tego dnia jeździ wieczorami codziennie. Wyrusza z ul. Starowiślnej 3. Następnie zatrzymuje się w kilku miejscach, by tam wesprzeć bezdomnych: na pętli autobusowej przy stacji SKM na Przymorzu, na parkingu między rynkiem, a komisariatem przy ulicy Białej we Wrzeszczu, w zatoczce autobusowej przy kinie „Krewetka” w Gdańsku, obok noclegowni przy ul. Mostowej 1 A.

Postoje trwają około 30 minut.Autobus będzie jeździł po Gdańsku do końca marca 2019 r. Jeśli niskie temperatury utrzymają się dłużej, to akcja zostanie przedłużona.

Koordynatorem „mobilnego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności” jest MOPR w Gdańsku. Na zlecenie ośrodka usługę realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

Ikarus w nowej roli

Wyremontowany pojazd przekazała spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Ikarus został specjalnie przystosowany do swojej nowej roli.

- Siedzenia wyłożone są ceratami. Jest też wygospodarowane miejsce na ogromne garnki z zupą, tak żeby można było się swobodnie przemieszczać. Ten autobus, na czas służby osobom bezdomnym, jest całkowicie wyłączony z ruchu miejskiego. Dedykowany jest wyłącznie do tej usługi - mówi Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Bezdomni w Gdańsku

Według ostatnich danych w Gdańsku żyje 900 bezdomnych osób. 750 z nich przebywa w noclegowniach, natomiast 150 woli przebywać na ulicy. Najwięcej bezdomnych odnotowuje się na terenie ogródków działkowych, a także we Wrzeszczu i Śródmieściu. MOPR apeluje do mieszkańców o pomoc bezdomnym.

- Prosimy gdańszczanki i gdańszczan o wrażliwość i sygnały o osobach potrzebujących, którzy przebywają w miejscach niemieszkalnych. Taka interwencja może być na wagę życia osoby w kryzysie bezdomności. Miasto oferuje pomoc materialną, finansową i psychologiczną - mówi Sylwia Ressel z MOPR.

Wszelkie informacje o bezdomnych można kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20, Straży Miejskiej - tel. 986 oraz Policji - tel. 997 i 112. Osoby potrzebujące schronienia osobiście mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

