Automatyka Gdańsk wygrała z GKS Tychy 2:1 w meczu Polskiej Hokej Ligi. To duża niespodzianka, bo goście są wyraźnym liderem Polskiej Hokej Ligi.

We wcześniejszych 29 meczach tego sezonu drużyna GKS Tychy ani razu nie dała się pokonać w regulaminowym czasie gry. Ten pierwszy raz nastąpił w Gdańsku. To było naprawdę dobre widowisko, w którym nie brakowało ciekawych akcji, spięć, goli, ale też twardej, momentami agresywnej walki. Automatyka okazała się nieco bardziej skuteczna i odniosła cenne zwycięstwo nad GKS Tychy. Z pewnością duży wkład w to zwycięstwo miał Tomasz Witkowski, bramkarz gdańskiego zespołu, który zresztą wybrany został najlepszym zawodnikiem gospodarzy w tym meczu.Bramki: 1:0 Skutchan as. Vitek - Lehmann (12:36), 2:0 Różycki as. Samusienko - Pesta (31:22), 2:1 Pociecha as. Kalinowski - Ciura (39:17)Automatyka: Witkowski - Bilcik, Maciejewski; Lehmann, Mund; Dolny, Wysocki; Kantor - Vitek, Polodna, Skutchan; Szczerbakow, Pesta, Marzec; Rompkowski, Stasiewicz, Samusienko; Smal, Różycki, WryczaGKS Tychy: Murrayi - Pociecha, Ciura; Gazda, Górny; Kotlorz, Kaznadzei - Galant, Kalinowski, Witecki; Gościński, Rzeszutko, Bagiński; Kolanos, Cichy, Szczechura; Bepierszcz, Komorski, Kogut