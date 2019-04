Autyzmu nie powodują szczepionki! Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Statystycznie jedno na sto dzieci w Polsce ma autyzm. Zaburzenia ze spektrum autyzmu są około 4-5 razy częstsze wśród chłopców. To właśnie dlatego kolor niebieski – najczęściej kojarzony z dziećmi płci męskiej – wybrano na znak rozpoznawczy w geście solidarności z autkami.

Nadal wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób odbierają rzeczywistość osoby z autyzmem. Choć zdarza się, że na bodźce docierające do nich z otoczenia reagują nieco inaczej niż większość społeczeństwa, to jednak wcale nie oznacza to, że powinni być przez to traktowani w inny sposób i czuć się wyalienowani.

Autyzm to nie choroba. Nie da się z niego wyleczyć

Z autyzmu się nie wyrasta. Autycy żyją we własnym świecie i często nie jest im łatwo radzić sobie nawet z prostymi czynnościami. Zwykle przejawiają nadmierne zainteresowanie detalami i mają skłonność do fascynacji szczegółami, na które wielu innych ludzi zupełnie nie zwraca uwagi. Jedną z charakterystycznych cech osób z autyzmem jest niepotrzebne powtarzanie słów lub zwrotów wypowiedzianych przez kogoś przebywającego w pobliżu (tzw. echolalia).

Takie zachowania zwykle spotykają się z negatywnym odbiorem społecznym. Autykom trudniej przez to nawiązać relacje np. z rówieśnikami. Dodatkowy stres, na który są narażeni z tego powodu, jest dla nim kolejnym obciążeniem, ponieważ zwykle reagują na niego nadmiernym wymachiwaniem rękami, tikami nerwowymi lub innymi zachowaniami, przez które inni ludzie biorą ich za niezrównoważonych.

Typowe zachowania osób z autyzmem – jak je lepiej zrozumieć?

Aktor Bartek Topa – ambasador głośnej kampanii społecznej Fundacji Synapsis pomagającej osobom z autyzmem – wyjaśnia, z czego wynikają specyficzne zachowania autyków, które często spotykają się z powszechnym niezrozumieniem.

Osoby z autyzmem odbierają świat nieco inaczej niż większość ludzi. Jak zrozumieć ich odbiór rzeczywistości?