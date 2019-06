Awantura o „Rydwan”. Miasto tłumaczy się z zakupu dzieła: Gdańsk tworzy kolekcję sztuki współczesnej

Dalej dowiadujemy się, że praca Joanny Rajkowskiej pt. „Rydwan” to w rzeczywistości zestaw obiektów, na który składają się: wspomniany w artykule obiekt - rzeźba, film, seria 35 fotografii w formacie 36x24 cm oraz praca na papierze o tym samym tytule, a także zestaw sześciu prac na papierze pt. „Jak zbudować rydwan”.

- Joanna Rajkowska to polska artystka współczesna tworząca instalacje w przestrzeni publicznej. Do jej najsłynniejszych prac należą „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich” oraz „Dotleniacz”, zrealizowane w Warszawie. Zakupiona do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej praca „Rydwan” powstała w 2010 roku we współpracy z galerią The Showroom w Londynie - podaje referat prasowy gdańskiego UM. - Zestaw obiektów wyceniony został na kwotę 250 000 zł. Cena ustalana jest na podstawie uzasadnienia wyceny wartości dzieła sztuki wraz z odniesieniem do notowań twórcy/artysty na rynku sztuki. W drodze negocjacji kwota zakupu została wynegocjowana do finalnej wartości umowy 120 000 zł netto plus podatek VAT w wysokości 27 600 zł.