Awaria wodociągu na Jaśkowej Dolinie. Ruch odbywa się bez zakłóceń

Do awarii wodociągu na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku doszło rano we wtorek, 5.02.2019. Ruch samochodów odbywał się po jednym pasie. Na jednej z głównych dróg dojazdowych łączących gdańskie „sypialnie” Morenę czy Jasień z Wrzeszczem ruch aut we wtorkowy ranek 6 lutego odbywał się wahadłowo.