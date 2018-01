Jesteśmy przewoźnikiem, który w Polsce ma jeden z najstarszych - o ile nie najstarszy tabor. Średnia wieku naszych pociągów to ok. 35 lat. Nic więc dziwnego, że składy, mimo regularnych przeglądów i napraw, psują się dość często - mówi rzecznik SKM.

Jak po tym ciężkim początku roku wygląda stan taboru SKM? Według stanu na piątek 19 stycznia z 59 pociągów elektrycznych jakimi dysponujemy przewoźnik gotowe do jazdy były 52, a z 13 spalinowych nie można było skorzystać tylko z jednego.

Tylko od początku tego roku w pociągach PKP SKM Trójmiasto doszło do 30 awarii. Ostatnie dały się we znaki pasażerom w miniony czwartek.W czwartkowe popołudnie ( 18 stycznia ) w godzinach powrotu z pracy awarię drzwi zaliczyły dwa pociągi SKM. Pierwszy z nich skończył bieg, a pasażerowie pojechali następnym, w drugim przypadku usterkę naprawiono po kilkunastu minutach, ale spowodowała ona kilkuminutowe opóźnienia pozostałych pociągów, które utrzymywały się przez blisko godzinę.- Tego dnia były też zakłócenia w kursowaniu pociągów, ale nie wnikające z awarii. Pomiędzy Rumią a Redą jeden z pociągów najechał na niezidentyfikowany przedmiot. Skład się zatrzymał. Kierownik pociągu i maszynista musieli sprawdzić, co leżało na torach i czy dalsza jazda będzie bezpieczna. Ten pociąg ruszył dalej z ok. 25-minutowym opóźnieniem. W sobotę, 20 stycznia, jeden z pociągów spóźnił się o kwadrans, bo musiał poczekać aż ratownicy udzielą pomocy jednemu z pasażerów - informujeJak podkreśla rzecznik SKM w umowie z organizatorem przewozów czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, nie jest określona liczba pociągów jaką ma dysponować spółka.- Niestety ,zakup tak bardzo oczekiwanych, zarówno przez SKM jak i pasażerów, nowych pociągów bardzo utrudnia umowa przewozowa, którą organizator, z nieznanych nam powodów, podpisuje z nami tylko na rok. Taka umowa, jeżeli jest podpisana na wiele lat, gwarantuje pożyczkodawcom, że pociągi, na które banki pożyczają pieniądze, będą jeździły, zarabiały i zaciągnięty przez przewoźnika dług zostanie spłacony. Z umową jednoroczną nie jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla potencjalnych pożyczkodawców - tłumaczy Złotoś.UMWP tłumaczył swego czasu, że umowy z SKM są jednoroczne, bo dąży on do usamorządowienia spółki, w której obecnie jest tylko mniejszościowym właścicielem w niewiele znaczącym stopniu.Stosowny wniosek o dofinansowanie tej taborowej inwestycji, wartej według szacunków ok. 300 mln zł, spółka złożyła w kwietniu zeszłego roku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wciąż nie wiadomo jednak, czy otrzymał on pozytywną ocenę. Dofinansowanie unijne mogło by wynieść od 50 do nawet 80 proc.