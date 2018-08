W związku z awarią tramwajów w Brzeźnie i na ul. Siennickiej, wstrzymano ruch tramwajowy z Brzeźna Plaży do Nowego Portu.

Ruch tramwajowy na Łostowice został przywrócony. Występują duże opóźnienia na liniach 2, 4, 6, 7 i 11.Zanik napięcia w sieci na ul. Marynarki Polskiej. Pasażerowie muszą się liczyć z późnieniami w kursowaniu tramwajów linii 7 i 10.W związku z awarią tramwajów w Brzeźnie i na ul. Siennickiej, wstrzymano ruch tramwajowy z Brzeźna Plaży do Nowego Portu. W zamian za tramwaje uruchomione zostały autobusy zastępcze na tej trasie.Nie są to jedyne utrudnienia, które czekają dziś na pasażerów. Na Chełmie doszło do awarii zasilania sieci tramwajowej. Na odcinku Hucisko - Śródmieście SKM - Chełm Witosa - Łostowice Świętokrzyska uruchomiono już autobusy zastępcze.