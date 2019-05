Aż 91 kolizji, 2 wypadki, pijani kierowcy. Policja podsumowała majówkę na gdańskich drogach

Do policyjnego aresztu trafił też 30-letni obywatel Gruzji, który spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło w piątek rano na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Miszewskiego. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd aresztował go na najbliższe miesiące.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zbadali stan trzeźwości ujętego przez ochronę 59-latka. Alkomat pokazał, że mężczyzna miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali 59-latkowi prawo jazdy oraz uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym, a on sam został przewieziony do komisariatu Policji.

- W trakcie działań „Bezpieczny weekend” policjanci ruchu drogowego zatrzymali prawa jazdy szesnastu kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Kierowcy stracą teraz swoje uprawnienia na trzy miesiące - wskazuje nadkom. Magdalena Ciska.

Podczas weekendowych służb policjanci drogówki zatrzymali też cztery osoby, które wsiadły za kierownicę pojazdu, pomimo że ciążyły na nich sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Wśród osób zatrzymanych przez policjantów był 38-letni gdańszczanin, który został zatrzymany do kontroli pierwszego maja po godz. 16 przy ul. Radarowej, kiedy jechał samochodem marki Fiat. Szczegółowa kontrola wykazała, że mężczyzna był pod wpływem 0,6 promila alkoholu i ciążył na nim dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Decyzją administracyjną miał też cofnięte uprawnienia do kierowania. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komisariatu.

Jak informuje policja, złamanie zakazu sądowego to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do pięciu lat. Za jazdę samochodem w nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat, także utrata uprawnień do kierowania oraz wysoka grzywna. Za prowadzenie samochodu pomimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień, grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

