Badania USG wykrywające tętniaki aorty brzusznej. W gdańskim UCK rusza pierwszy program badań przesiewowych dla mieszkańców Pomorza

- Choroba ta może rozwijać się skrycie i nie dawać żadnych objawów aż do momentu, gdy tętniak pęknie i chory w ostrym stanie trafi do szpitala a my niewiele już będziemy w stanie mu pomóc – tłumaczy dr n. med. Grzegorz Halena z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej w UCK. - Mimo wysiłków lekarzy i niemal natychmiastowych operacji, od 50 do 70 proc. pacjentów z pękniętym tętniakiem umiera. Tymczasem śmiertelność chorych z TAB, gdy operowani są planowo, jest dużo niższa - wynosi od 0,5 do 3 proc. W porównaniu do innych krajów europejskich, w Polsce pękniętych tętniaków jest dużo. Mamy małą wykrywalność.

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2018-2020 stanowi składową część Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020. Jego inicjatorem jest prof. Tomasz Zubilewicz, kierownik chirurgii naczyniowej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Jest to program Ministerstwa Zdrowia a finansuje go POLKARD.

Kto może się zgłosić na badanie?

W całej Polsce ma być przebadanych w jego ramach 30 tys. osób, w tym na Pomorzu ok. 1000.

Aby móc z nich skorzystać trzeba spełnić ściśle określone kryteria: mieć ukończony 65. rok życia i obciążenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, choroba wieńcowa, miażdżyca tętnic, POChP. Wytypowana osoba powinna posiadać przynajmniej 2 czynniki ryzyka. Badanie adresowane jest do osób, które nigdy wcześniej z niego nie korzystały lub przeszły je 5-6 lat temu.

Podczas rozmowy telefonicznej ankieterzy będą pytać potencjalnych uczestników o wyżej wymienione rzeczy. Adresatami badania są zarówno kobiety jak i mężczyźni, jednak to właśnie TAB stanowi dla mężczyzn ogromne zagrożenie – u panów wykrywa się je sześciokrotnie częściej.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej od lat dopominało się, żeby MZ sfinansowało ogólnokrajowy program wykrywania tętniaków. Potrzebę jego wprowadzania argumentowano m.in. ograniczonym dostępem do poradni chirurgii naczyniowej. Średni czas oczekiwania wynosi 6-9 miesięcy.

Podczas przesiewowego USG lekarz oceni stan aorty brzusznej i obu tętnic biodrowych. Jeśli wykryje tętniaka lub poszerzenie aorty, pacjent zostanie skierowany do poradni naczyniowej na dalszą obserwację i poddany ultrasonografii dopplerowskiej; zwykle raz na rok, pół roku. Jeśli będzie się on powiększać i osiągnie średnicę 50 mm trzeba będzie pomyśleć o operacji.

Na badania USG jamy brzusznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym można rejestrować się już w tym tygodniu, w dni pracujące, od 3.12. do 7.12.2018, w godz. 17-20 pod numerem telefonu 690 306 400 lub zapisać się mailowo pisząc na adres tetniak@uck.gda.pl.

Badania będą się odbywały na terenie oddziału chirurgii naczyniowej w starej części szpitala UCK, w budynku nr 4.

