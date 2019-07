Baltic Sail 2019 – piękne żaglowce znów w Gdańsku. Rozpoczęło się największe święto żaglowców i żeglarzy w Gdańsku [program]

Zlot Baltic Sail Gdańsk to największa międzynarodowa impreza żeglarska Gdańska, odbywająca się już od 1997 roku. 23. edycja zlotu potrwa do 8lipca. Podczas czterech festiwalowych dni będzie można przeżyć wspaniałą żeglarską przygodę, która przybliży nam nie tylko morskie tradycje Gdańska, ale również całej hanzy.

Zlot żaglowców to wydarzenie, które co roku przyciąga nie tylko dużą ilość żeglarzy i marynarzy, ale także tych, którzy dopiero marzą o morskiej przygodzie. Specjalnie dla tych osób została przygotowana oferta rejsów po wodach Zatoki Gdańskiej. Każdy rejs trwa około 3 godziny i rozpoczyna się na nabrzeżu przy Targu Rybnym. W trakcie pierwszej części rejsu obserwować można niezwykle ciekawe życie portowe wraz z jego historycznymi elementami. Po opuszczeniu główek żaglowce wypłyną na Zatokę Gdańską. Rejsy odbywać się będą m.in. na takich żaglowcach jak: JOANNA SATURNA, LOTH LORIEN, ERNESTINE, MINERVA, GENERAŁ ZARUSKI, BRYZA H, BONAWENTURA. Jednak do Gdańska przypłyną również inne piękne żaglowce – m.in. LUKULL, YUNYI BALTIETS czy GREIF. ROZKŁAD REJSÓW:

Sobota, 6 lipca: 9:00, 10:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00

Niedziela, 7 lipca: 9:00 (rejs z paradą), 11:00 (rejs z paradą), 14:00, 16:00, 18:00

Poniedziałek, 8 lipca: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00

Bilety można nabyć na stronie wydarzenia balticsail.pl lub w kasie biletowej podczas trwania Zlotu. Specjalna promocja (ok. 35% zniżki) została przygotowana dla tych, którzy posiadają Kartę Mieszkańca Gdańska. Baltic Sail Gdańsk to również wiele atrakcji na lądzie. Wydarzenia i atrakcje zostały podzielone na tematyczne strefy, w których każdy znajdzie coś dla siebie. W ciągu dnia odbędą się zajęcia sportowe, kulturalne i edukacyjne oraz żeglarskie warsztaty. Przez cały dzień będzie działać strefa gastronomiczna. Przez trzy festiwalowe dni słyszymy również około 30 godzin muzyki szantowej na żywo. W niedzielę zaś odbędzie się efektowna Parada Żaglowców po wodach Motławy.

STREFA MUZYCZNA – XX SZANTY POD ŻURAWIEM

Szanty pod Żurawiem świętują w tym roku swoje dwudziestolecie. Od swoich początków towarzyszą nieprzerwanie zlotowi żaglowców Baltic Sail Gdańsk, współtworząc unikalny charakter tej imprezy. W tym roku przez 3 dni na Scenie Głównej, zlokalizowanej na Ołowiance wystąpi ponad dwadzieścia zespołów szantowych, które zaprezentują koncerty szant klasycznych, koncerty chóralne, ballady morskie oraz koncerty dedykowane dla dzieci. Gościć będziemy m.in. zespoły: ATLANTYDA, MECHANICY SHANTY, KLANG czy EKT GDYNIA.

W niedzielę (7 lipca) o godz. 22:15 podczas festiwalu zostanie podjęta również próba pobicia Rekordu Polski w tańcu morskim – Matelot. STREFA ŻAGLOWCÓW

Żeglarskim sercem całej imprezy jest ulica Wartka oraz Wyspa Ołowianka szczelnie wypełniona przepięknymi żaglowcami, które przypłyną na XXIII zlot Baltic Sail. Największym żaglowcem tegorocznej edycji będzie jednostka pływająca pod holenderską banderą - Minerva, która po 3 latach powróciła do Gdańska. Powierzchnia jej żagli to aż 900 m2 a długość kadłuba to ponad 50 m. We wszystkie dni trwania wydarzenia będzie można wziąć udział w rejsach po Zatoce Gdańskiej, a także obserwować sportowe zmagania na Zatoce Gdańskiej zawodników Regat Lotos Nord Cup Gdańsk 2019 i wyścigu o Bursztynowy Puchar Neptuna. Na wodach Motławy będziemy mogli obserwować również zmagania na smoczych łodziach i dzieci pływające na dechach. W niedzielne południe (o godz. 12:00) tradycyjnie odbędzie się Parada Żaglowców na Motławie, w której wezmą wszystkie jednostki, które przypłyną na Baltic Sail Gdańsk.

STEFA EDUKACYJNA TO IDEALNE MIEJSCE DO SPĘDZENIA CZASU DLA CAŁYCH RODZIN!

Codziennie zostanie rozbudzana w każdym młodym człowieku chęć pozostania żeglarzem poprzez naukę wiązania węzłów żeglarskich oraz śpiewania szant. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił w Rodzinnym Turnieju Marynarskim, w którym rodziny będą mogły się zmierzyć w konkurencjach sprawnościowych. Dla fanów spokojniejszych rozrywek przygotowano strefę gier planszowych, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Odbywać się będą również warsztaty zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci. Podczas warsztatów plastycznych będzie można stworzyć własną ekologiczną torbę, wykonać kolorowe bransoletki oraz przygotować pamiątkową przypinkę Baltic Sail. Dodatkowo w strefie zabaw kreatywnych „Pilot i Strigo” będzie można zdobyć porcelanowe kubki oraz każdy będzie miał szansę nauki pięknego pisma za pomocą specjalnych piór do kaligrafii. Podczas dwóch pierwszych dni zlotu w strefie morskich kompetencji będzie można za pomocą okularów wirtualnej rzeczywistości zobaczyć, jak wygląda praca operatorów dźwigów i suwnic w przemyśle stoczniowym. Starszych uczestników strefy z pewnością może zainteresować projekt rewitalizacji terenu Wyspy Ostrów przygotowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Natomiast studenci z Politechniki Gdańskiej zaprezentują projekt i prototyp autonomicznego jachtu żaglowego Seafarer, który wkrótce bez załogi będzie w stanie przepłynąć Zatokę Gdańską i inne akweny wodne.

W sobotę zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy będą mogli zapoznać się z niezwykłymi organizmami Morza Bałtyckiego, a kapitan Jerzy Wąsowicz opowie o wyprawie dookoła świata jachtem Antica.

W niedzielę przeniesiemy się do świata robotyki i klocków lego, w którym każdy będzie mógł wybudować swój statek, a także spróbować swoich sił jako operator robota.

Perłą strefy będzie spotkanie z Piotrem Myszką, mistrzem świata w żeglarstwie, który zdobył ten tytuł aż 3 razy.

Od piątku do niedzieli, w godzinach 12:00-20:00 na małych i dużych uczestników czekać będzie wiele ciekawych działań, a wszystko oczywiście w duchu żeglarskiej przygody.

BITWA MORSKA – WISŁOUJŚCIE 1577 200 rekonstruktorów z kraju i Europy odtworzą bitwę z 1577 roku. Bitwa odbędzie się w sobotę 6 lipca, w godz. 16:00 – 17:00 przy zabytkowej Twierdzy Wisłoujście.

Udział w inscenizacji jest bezpłatny. Całość widowiska obserwować będzie można jedynie na terenie Twierdzy Wisłoujście. BALTIC SAIL GDAŃSK 2019. PROGRAM I – STREFA EDUKACYJNA // THE EDUCATIONAL ZONE Strefa edukacyjna zlokalizowana w hali namiotowej na Wyspie Ołowianka.



6 lipca, 12:00–20:00 (sobota)

12:00-20:00 Strefa morskich kompetencji w technologii VR

12:00-20:00 Animacje dla najmłodszych (malowanie toreb, tworzenie żeglarskich pinów, itp.)

12:00-20:00 Graj z Treflem – strefa gier planszowych

12:00-20:00 Pilot i Strigo – strefa zabaw kreatywnych

12:00-20:00 Niezwykłe organizmy Morza Bałtyckiego – Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

13:00-14:00 Wyprawa dookoła świata jachtem Antica – relacja kapitana Jerzego Wąsowicza

13:00-14:00 Rodzinny Turniej Marynarski

14:00-14:30 Prezentacja planów rewitalizacji terenu Wyspy Ostrów

15:00-15:30 Prezentacja prototypu autonomicznego jachtu bezzałogowego Seafarer – KN Simle

15:30-16:00 Warsztaty muzyczne dla dzieci – szantowanie i pląsy

16:00-17:00 Szkolenie żeglarskie dla małych „balticów”

17:00-18:00 Warsztaty muzyczne dla dzieci – szantowanie i pląsy

18:00-18:30 Prezentacja prototypu autonomicznego jachtu bezzałogowego Seafarer – KN Simle



7 lipca, 12:00–20:00 (niedziela)

12:00-20:00 Animacje dla najmłodszych (malowanie toreb, tworzenie żeglarskich pinów, itp.) 12:00-20:00 Graj z Treflem – strefa gier planszowych

12:00-20:00 Pilot i Strigo – strefa zabaw kreatywnych

12:00-20:00 Warsztaty małego inżyniera – Roboplanet

13:00-14:00 Rodzinny Turniej Marynarski

14:00-14:30 Pokaz robotów LEGO – Roboplanet

14:30-15:00 Warsztaty muzyczne dla dzieci – szantowanie i pląsy

15:00-16:00 Szkolenie żeglarskie dla małych „balticów”

16:00-17:00 Rok olimpijski Piotra Myszki – prelekcja

18:00-19:00 Pokaz robotów LEGO – Roboplanet II – STREFA ŻAGLOWCÓW Żeglarskim sercem całej imprezy jest ulica Wartka oraz Wyspa Ołowianka szczelnie wypełniona przepięknymi żaglowcami, które przypłyną do nas na XXIII zlot Baltic Sail. W trakcie wydarzenia będzie można wziąć udział w rejsach po Zatoce Gdańskiej, a także obserwować sportowe zmagania, paradę żaglowców oraz bitwę morską.

6 lipca (sobota) 9:00–21:00

9:00-21:00 Rejsy Żaglowcami po Zatoce Gdańskiej

10:30-12:00 Dzieciaki na dechach na wodach Motławy

11:00-17:00 Regaty Lotos Nord Cup Gdańsk 2019 / Zatoka Gdańska

12:00-16:00 Zwiedzanie Żaglowców zacumowanych przy nabrzeżu

12:00-16:00 Wyścig o Bursztynowy Puchar Neptuna – Gdańsk Stogi/Gdańsk Brzeźno

16:00-17:00 Bitwa Morska / Twierdza Wisłoujście – Muzeum Gdańska

18:00-19:00 Wyścig kapitański / Marina Gdańsk, Szafarnia

20:00-20:20 Wręczenie Bursztynowego Pucharu Neptuna (miejsce: Główna Scena) 7 lipca (niedziela) 9:00–20:00

9:00-21:00 Rejsy Żaglowcami po Zatoce Gdańskiej

11:00-14:00 Regaty Lotos Nord Cup Gdańsk 2019 / Zatoka Gdańska

12:00-13:30 Parada Żaglowców na Motławie

13:30-14:00 Pokaz ratownictwa morskiego

14:00-16:00 Zwiedzanie Żaglowców zacumowanych przy nabrzeżu17:00-17:15 Ceremonia Wręczenia Nagród Regat Lotos Nord Cup Gdańsk 2019 (miejsce: Główna Scena)

8 lipca (poniedziałek) 10:00–19:00

10:00-19:00 Rejsy Żaglowcami po Zatoce Gdańskiej III – STREFA MUZYCZNA Zlokalizowana w dwóch miejscach: na wyspie Ołowianka oraz na przedprożu Dworu Artusa. Zapraszamy na koncerty szantowe, XX edycji Festiwalu Szanty pod Żurawiem oraz koncert OTWARTEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Szantowego SZANT POD ŻURAWIEM – “Teatr Szant” na nowe, autorskie utwory szantowe.

5 lipca (piątek) 12:00–20:00



PRZEDPROŻE DWORU ARTUSA

18:00-18:30 Oficjalne Otwarcie Baltic Sail Gdańsk 2019 oraz Szant pod Żurawiem 2019, koncert męskiego chóru szantowego Zawisza Czarny

18:30-18:50 Parada Żeglarzy – Długi Targ – Wyspa Ołowianka 6 lipca (sobota) 12:00–20:00

PRZEDPROŻE DWORU ARTUSA KONCERT SZANT KLASYCZNYCH

13:00-13:30 Koncert zespołu „Sąsiedzi”

13:30-14:00 Koncert zespołu „Molgoggers Cobh”

14:00-14:30 Koncert zespołu „Mechanicy Shanty”



GŁÓWNA SCENA – WYSPA OŁOWIANKA // MAIN STAGE – OLOWIANKA ISLAND

14:00-15:00 Koncert Familijny dla dzieci małych i dużych – zespół „Klang”, gość specjalny „Kalesony Oficera"

15:10-17:45 Koncert Galowy Konkursu XX Szant Pod Żurawiem – wystąpią finaliści konkursu

18:00-22:45 Koncert Jubileuszowy XX Szant Pod Żurawiem

18:00-18:30 Koncert zespołu „ Molgoggers Cobh”

18:30-19:15 Koncert zespołu: „Orkiestra Samanta”

19:15-20:00 Koncert zespołu „Formacja"

20:00-20:20 Wręczenie Bursztynowego Pucharu Neptuna

20:20-21:10 Koncert zespołu „Za Horyzontem”

21:10-22:00 Koncert zespołu „Sąsiedzi”

22:00-22:45 Koncert zespołu „Mechanicy Shanty”