Bałtycki Festiwal Nauki 2019 na Politechnice Gdańskiej. Pokazy, warsztaty, wykłady - program 22-25 maja 2019 r.

Impreza potrwa od 22 do 25 maja. Wśród atrakcji m.in. własnoręczne przygotowanie kul kąpielowych czy pasty do zębów, oglądanie pokazów robotów.

W ramach tegorocznej edycji Bałtyckiego Festiwalu Nauki, studenci i pracownicy Politechniki Gdańskiej przygotowali dla dzieci, młodzieży i dorosłych bogatą ofertę zajęć z różnych dyscyplin naukowych – od architektury, poprzez nauki przyrodnicze i matematyczne, aż po automatykę z robotyką! Będzie można wziąć udział w warsztatach, dyskusjach, pokazach laboratoryjnych, wysłuchać wykładów, obejrzeć prezentacje multimedialne i spędzić czas na pikniku naukowym.

Jak co roku Dziedziniec Heweliusza wypełniony będzie stanowiskami doświadczalnymi, prezentującym podstawowe, ale czasem nie do końca, doświadczenia fizyczne. Tutaj od 22 do 25 maja w godz. 9-15 będzie można dotknąć, spróbować, samodzielnie (pod czujnym okiem animatora) przeprowadzić eksperyment.

BFN to także okazja, by zajrzeć do uczelnianych pracowni i laboratoriów na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Oto najciekawsze wydarzenia.

Środa, 22 maja

W środę od godz. 10 do 12 na Wydziale Mechanicznym odbędzie się wykład o niedostępnych i zapomnianych miejscach Politechniki Gdańskiej, o tym dlaczego powstały i do czego służyły ponad 100 lat temu, gdy Gdańsk wyglądał zupełnie inaczej. Po wykładzie planowany jest spacer - szlakiem tajemnic. W programie m.in. wieża ciśnień Politechniki Gdańskiej, podziemia uczelni, krematorium oraz opuszczony cmentarz urnowy, zbiornik wodny z 1911 roku i punkt widokowy na Wzgórzu Szubienicznym.

Planowany czas: wykład – około 45 minut, spacer – około 60 minut.