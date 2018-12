Bartosz Kurek pojawił się w Gdańsku. W Treflu jednak nie zagra

Kilka dni temu Bartosz Kurek zdecydował się rozwiązać kontrakt ze Stocznią Szczecin. Wszystko przez ogromne problemy finansowe klubu. Obecnie najlepszy atakujący ostatnich mistrzostw świata, a także jego menedżer, są na etapie poszukiwania nowego pracodawcy.

Na ten czas Kurek, za zgodą trenera Andrei Anastasiego, będzie w najbliższym czasie trenował w Gdańsku. Nastroje kibiców jednak studzimy. Na zatrudnienie MVP ostatnich mistrzostw świata w szeregach Trefla nie ma szans, co zresztą podkreślają działacze drużyny, jak i menedżer zawodnika.

- Bardzo nam zależało, żeby na okres poszukiwania nowego klubu Bartek był w stałym treningu, nie tracąc tego czasu. Trener Andrea Anastasi to jeden z najlepszych szkoleniowców na świecie, więc szybko zrodził się pomysł, by właśnie z gdańskim klubem porozmawiać o takiej możliwości. Bardzo się cieszę, że zarówno zarząd Trefla, jak i trener Anastasi pozytywnie zareagowali na takie rozwiązanie - mówi Jakub Michalak, menedżer Bartosza Kurka.

CZYTAJ TAKŻE: Trefl Gdańsk lepszy od rozbitej Stoczni

Na razie nie wiadomo, jak długo największy gwiazdor reprezentacji Polski będzie trenował w Gdańsku. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Bo nie wiadomo, kiedy znajdzie nowego pracodawcę.

- Bardzo się cieszymy, że przez kilka, a może kilkanaście dni w treningach z drużyną będzie uczestniczyć tak wybitny siatkarz, jakim jest Bartek. Od początku oczywistym było, że Bartosz dołącza tylko do treningów i na pewno nie będziemy go zgłaszać do rozgrywek. Mamy w swoich szeregach świetnego atakującego, jakim jest Maciej Muzaj i trzymamy kciuki, by w najbliższych starciach Maciek dokładał do swojej kolekcji kolejne statuetki MVP. Mamy jednak nadzieję, że jeśli Bartek zostanie w Gdańsku do piątkowego starcia ze stołeczną drużyną, to pojawi się na trybunach Ergo Areny w roli kibica - zdradza Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.

Nie da się ukryć, że taki zawodnik jak Bartosz Kurek byłby wielkim wzmocnieniem Trefla. Na jego zatrudnienie nie ma jednak szans ze względu na zarobki zawodnika. Polski atakujący, ze względu na swoje umiejętności, wzbił się na poziom, któremu sprostać trudno największym tuzom siatkarskim w naszym kraju.