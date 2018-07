Na Skyway Festival składają się instalacje, których podstawową materią jest światło. Rozproszone w wielu punktach miasta świetliste dzieła sztuki, projekcje, interaktywne prezentacje przygotowane są przez międzynarodowe grono artystów. Dzięki podświetleniom i projekcjom swój kształt zmieniają budynki i place, zyskując nowe, nieznane dotąd oblicze. Szczegóły w artykule poniżej.

Bella Skyway Festival 2018 to wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia o kolejne wydarzenie o europejskim charakterze. W tym roku odbędzie się w dniach 21-26 sierpnia. Już dziś zatem możecie zarezerwować sobie wolny czas na ostatni weekend wakacji.Festiwal organizowany jest w Toruniu nieprzerwanie od 2009 roku, jego początki wiążą się ze staraniami miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.Program wydarzenia łączy w sobie trzy aspekty: naukę (sposób realizacji i projekcje festiwalu nawiązują do astronomii i innych nauk ścisłych), sztukę oraz ludzi, bowiem festiwalowi przyświeca hasło "kultura dla wszystkich". Bella Skyway Festival to wydarzenie dla wszystkich pokoleń. By zacząć obcować z kulturą, wystarczą chęć i gotowość wyjścia z domu – ten komfort daje niekomercyjny charakter wydarzenia. Ważnym aspektem Skyway’a jest możliwość zaangażowania się w towarzyszące akcje specjalne.Festiwal został nagrodzony w konkursie Brief for Poland oraz jest laureatem Certyfikatu oraz Certyfikatu Internautów POT w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Polski 2014.Wstęp na wydarzenie jest