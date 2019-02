Benefis Dojrzałości 2018. 5 listopada na Ołowiance odbędzie się wyjątkowy koncert dla seniorów

Konkurs poetycki i nagroda

Wszystko zaczęło się od Gdańskiego Konkursu Poetyckiego. Podczas drugiej edycji tego projektu jury, w skład którego weszli przedstawiciele środowisk artystycznych, instytucji społecznych i miejskich działających na rzecz seniorów, wybrało osiem utworów. Nagroda, jaką laureaci poetyckich zmagań otrzymali, jest niezwykła. To muzyka. Ośmiu kompozytorów podjęło się opracowania warstwy muzycznej - siedmiu z nich to studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, która jest partnerem tego wydarzenia. Ósmy utwór to kompozycja wyłoniona w ogłoszonym przez gdańską akademię Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim. Nad częścią kompozytorsko-aranżacyjną czuwa Kamil Cieślik, dyrektor artystyczny wydarzenia, wykładowca gdańskiej Akademii Muzycznej.

Podczas poniedziałkowego „Benefisu Dojrzałości” artyści stworzą zespół wokalno-instrumentalny. Każdy wyróżniony utwór zaśpiewa inny wykonawca. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod opieką dr. Roberta Turło, wykładowcy ASP, przygotują oprawę wizualną. Wejściówki trafiły już do seniorów.

- Artyści i realizatorzy bezpłatnie angażują się w tworzenie tego ważnego wydarzenia kulturalnego na rzecz seniorów - mówi Andrzej Urbański z Fundacji Promedicine, która jest organizatorem koncertu. - Budujemy w ten sposób solidarność międzypokoleniową - dodaje.

Konferencja Strefy Seniora "Zdrowy senior" w Gdańsku w ECS, wrzesień 2018: