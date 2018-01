Pozwolenie miejskiego konserwatora zabytków wydane na prace przy przebudowie Kanału Raduni wygasło 31 grudnia 2017 r. Do tej daty, inwestor musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Zdaniem miejskich urzędników i inwestora "nie ma w tym żadnej afery”.

Budowa Forum Gdańsk

Miasto i inwestor potwierdzają, że rzeczywiście pozwolenie ważność straciło, ale inwestycja przy budowie drugiego dna Kanału Raduni prowadzona jest zgodnie z prawem, bo na mocy aktualnego pozwolenia na budowę, które jest dokumentem nadrzędnym, nad wszystkimi innymi. Inne zdanie w tej sprawie ma jednak Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku.Sprawa przebudowy zabytkowego Kanału Raduni w ramach budowy kompleksu Forum Gdańsk wzbudza kontrowersje i sprzeciw wielu środowisk od sierpnia ubiegłego roku. Wtedy bowiem wyszło na jaw, że w ramach inwestycji, na fragmencie kanału powstanie drugie, betonowe dno. Po to, żeby woda przepływająca przez centrum handlowe była czysta i nie śmierdziała. Tyle tylko, że zdaniem wojewódzkiej konserwator zabytków i miejskich aktywistów jest to niezgodne z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo to, inwestor nie czekając na decyzję tych organów, rozpoczął niedawno betonowanie fragmentu kanału.W piątek okazało się, że wraz z końcem ubiegłego roku wygasło wydane w tej sprawie pozwolenie miejskiego konserwatora zabytków. Co potwierdzili i miejscy urzędnicy i inwestor. Ich zdaniem jednak "nie ma w tym żadnej afery”.- Pozwolenie konserwatorskie rzeczywiście było wydane do 31 grudnia 2017 r. A to oznacza, że do tej daty inwestor musiał uzyskać pozwolenie na budowę i to zrobił. Uzyskane pozwolenie na budowę konsumuje wszystkie inne decyzje i pozwolenia, w tym konserwatorskie, czyli jest dokumentem nadrzędnym. Wszystko przebiega więc zgodnie z prawem. Nie ma tutaj żadnej kontrowersji- mówii dodaje, że ta kwestia była konsultowana z prawnikami.Takie samo stanowisko ma inwestor.- Fakt wygaśnięcia pozwolenia miejskiego konserwatora nie ma znaczenia, wobec faktu posiadania przez nas ważnego pozwolenia na budowę podkreślareprezentująca inwestora Forum Gdańsk.Inne zdanie w tej sprawie ma wojewódzki konserwator zabytków - Na prace przy zabytku, a takim jest Kanał Raduni, potrzebne jest odrębne pozwolenie, w tym wypadku miejskiego konserwatora zabytków, niezależnie od pozwolenia na budowę- mówi- W myśl znowelizowanej ustawy o ochronie zabytków, prowadzenie prac przy zabytku bez pozwolenia jest zagrożone karą grzywny od 500 zł do pół miliona zł - dodaje.