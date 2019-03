Bezpieczeństwo w sieci. Jak zapewnić uczniom ochronę w Internecie?

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 4 sposoby na edukację

Najmłodsi, którzy dopiero odkrywają możliwości drzemiące w sieci, mogą z łatwością paść ofiarami Internetu, np. poprzez łatwowierność we wszystko, co przeczytają lub zobaczą w globalnym świecie. Co więc powinni zrobić rodzice i nauczyciele, aby podopieczni korzystali z sieci w sposób świadomy i trafiali na informacje wartościowe, a nie szkodliwe? Oto kilka metod, dzięki którym dorośli mogą uczyć młode pokolenia odpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni oraz nieustannie podnosić ich świadomość o internetowych zagrożeniach.

1.Kontrola treści dostępnych w Internecie

Jednym z podstawowych działań, które edukują dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu jest wspólne odkrywanie, jakie możliwości daje świat wirtualny. Najmłodsi powinni znać podstawowe zasady poruszania się po sieci i korzystania z przyjaznych i bezpiecznych stron, które zawierają wartościowe treści. Ważne jest zatem wytłumaczenie dziecku, że nie wszystkie informacje w sieci są prawdziwe i warte uwagi, gdyż często udostępniają je osoby bez odpowiedniej wiedzy na dany temat. Dobrą praktyką jest wspólne szukanie stron internetowych, które zawierają sprawdzone i interesujące młodego odkrywcę tematy. Tutaj ważna jest także rola nauczyciela, który powinien polecić przydatne serwisy, które pomogą w zdobywaniu wiedzy i czerpaniu ciekawych wiadomości.

2. Zasada ograniczonego zaufania

Bardzo ważne jest, aby młodzież była świadoma, że należy mieć ograniczone zaufanie do treści oraz osób, na które można trafić w Internecie. Przede wszystkim trzeba wyjaśnić dziecku, jakie konsekwencje mogą go spotkać, jeśli np. poda nieznajomej osobie w sieci swój adres, wiek, imię lub status majątkowy rodziny. Należy uwrażliwić najmłodszych, że tego typu informacje muszą być chronione i to, co opublikujemy w sieci, np. na forum internetowym, pozostaje tam praktycznie na zawsze. Dotyczy to zarówno filmów, zdjęć i wpisów. Nieprzemyślane udostępnianie takich informacji może bardzo szybko przynieść bolesny skutek.

3. Zabezpieczenia przed nieodpowiednimi treściami

Rodzice oraz nauczyciele powinni zastosować specjalne programy do tzw. kontroli internetowej, które filtrują potencjalnie niebezpieczne treści. Dzięki temu uczniowie nie trafią na wiadomości przeznaczone tylko dla dorosłych. Przydatne są także programy antywirusowe oraz filtry antyspamowe, które chronią program e-mailowy. Tutaj warto pamiętać również o innych urządzeniach, z których korzysta dziecko, np. tablet, telefon komórkowy, telewizor czy konsola do gier. W nich także warto zastosować odpowiednie ustawienia prywatności. Specjaliści przekonują jednak, że nawet, gdy sprzęt posiada zainstalowane programy do filtrowania treści, rodzice i nauczyciele powinni na bieżąco kontrolować historię przeglądania i korzystania z narzędzi.

4. Specjalne projekty dla nauczycieli i uczniów

Cyberbezpieczeństwo staje się także priorytetem dla nauczycieli, którzy są świadomi zagrożeń, jakie płyną z nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Co ważne, nie trzeba być ekspertem w nowych technologiach, aby móc dyskutować z dziećmi o ich aktywnościach w Internecie. O tym od ponad 20 lat uświadamia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która podnosi świadomość uczniów, ale również rodziców i nauczycieli poprzez doskonalenie zawodowe i udział w specjalnych projektach. Nauczyciele podejmują m.in. liczne inicjatywy w szkole i poza nią, które promują odpowiedzialność młodego pokolenia w wirtualnym świecie. Przykładem takiego projektu jest eTwinning, czyli europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli, m.in. konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, kursy internetowe, szkolenia międzynarodowe i krajowe. W ramach projektu, nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznej pracy online. Organizowane są specjalne zajęcia podczas których dzieci dzielą się swoją wiedzą odnośnie reguł odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Innym przykładem projektu uczącego dzieci i młodzież w tym zakresie jest Erasmus+. W tym przypadku uczniowie mają możliwość nie tylko współpracy online, ale również spotkania się i współpracy „w realu”. Erasmus+ wspiera także nauczycieli w podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych. Kadra szkolna może brać udział w szkoleniach i kursach, podczas których zapoznaje się z nowoczesnymi metodami pracy z uczniami. Przyczyniają się one do promowania odpowiedzialnego korzystania przez młode pokolenie z zasobów Internetu. 11 marca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zorganizowała specjalną konferencję ,,Edukacja z Informatyką”. Wydarzenie było dedykowane dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Gościem konferencji był m.in. Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas swojego wystąpienia przedstawił nauczycielom, jakie projekty prowadzi MEN na rzecz cyfryzacji edukacji, a także poruszył temat cyberbezpieczeństwa w sieci oraz przedstawił sposoby na skuteczną ochronę przed cyberatakami.

W czasie dedykowanych sesji tematycznych rozmawiano m.in. o bezpieczeństwie w Internecie na przykładzie społeczności nauczycieli oraz projektów edukacyjnych eTwinning. Warsztaty poprowadził ambasador Programu eTwinning, Adam Stępiński, który jest także nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Tarnobrzegu. Nauczyciele mogli się dowiedzieć, na jakie zagrożenia podatne są dzieci i młodzież w Internecie oraz w jaki sposób można uświadamiać młodym o niebezpieczeństwach w sieci. Adam Stępiński podkreślił, że wszyscy nauczyciele powinni współpracować ze sobą i przygotować strategię działań edukacyjnych, które poprawią świadomość właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Takie działania prowadzone są w ramach eTwinning. Należą do nich m.in. specjalne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym wychowawcy dowiadują się, jak informować dzieci o niebezpieczeństwach płynących z sieci.