Bezpieczniej w gdańskiej komunikacji. Defibrylatory trafiły do gdańskich tramwajów i autobusów

Obecnie po gdańskich trasach kursuje 9 tramwajów i 46 autobusów wyposażonych w defibrylatory. Urządzenia medyczne trafiły w pierwszej kolejności do zmodernizowanego taboru.

- Dwa lata temu zakończyliśmy modernizację pięciu tramwajów niskopodłogowych, dlatego uznaliśmy, że jest to dobry moment, żeby takie urządzenia zainstalować w tych pojazdach - powiedział Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów, i dodał - Liczymy, że będzie to wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska. Obecnie modernizujemy tramwaje N8C i w nich także są sukcesywnie montowane defibrylatory. 30 kolejnych będzie w nowych Pesach Jazz Duo, a 46 jeździ już w nowych Citaro. Planujemy, że takie urządzenia pojawią się docelowo we wszystkich pojazdach.

Defibrylator poprzez stymulację impulsem elektrycznym pomaga przywrócić krążenie i tym samym może uratować życie pasażera. Urządzenie jest niezwykle intuicyjne i właściwie samo prowadzi całą akcję, łącznie z podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Jak informują producenci, jeżeli zostanie podjęta akcja reanimacji z użyciem AED czyli Zautomatyzowanego Defibrylatora Zewnętrznego, szanse na uratowanie życia wzrastają nawet do 70%.