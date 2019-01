Bezpłatne cebulki kwiatów w Urzędzie Miejskim. Rozdadzą blisko 1200 opakowań cebulek kwiatów ozdobnych

Cebule kwiatów ozdobnych będzie można odebrać w najbliższy wtorek, 30 października. Miasto przygotowało na tę okazję 1,2 tys. opakowań cebulek, które zostaną rozdane nieodpłatnie wśród mieszkańców miasta. Będzie to w sumie 6,9 tys. cebulek m.in. tulipanów, narcyzów i krokusów oraz 800 saszetek nasion kwiatów jednorocznych.

Cebulki będą wydawane od godz. 10.00 do rozdania wszystkich opakowań, najpóźniej do godz. 16.00, na parterze budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Piekarniczej 16 (w sali nr 1).

Przekazywanie cebulek do nasadzeń jesiennych ma zainspirować mieszkańców Gdańska do ukwiecania najbliższego otoczenia, w tym parapetów, balkonów, tarasów i ogródków przydomowych.

W tym roku rozdanych będzie tysiąc dwieście kapersów cebul: tulipanów, narcyzów, krokusów, lilii, hiacyntów oraz 800 sztuk saszetek nasion kwiatów jednorocznych, wysiewanych wiosną, m. in. aksamitka, aster, cynia, dzwonek, goździk, nasturcja, słonecznik, smagliczka i inne.

Każda osoba będzie mogła otrzymać maksymalnie trzy opakowania cebulek oraz dwie saszetki nasion.

Bezpłatne przekazywanie cebulek odbędzie się po raz czwarty. Po raz pierwszy zorganizowano je w 2015 r. W 2016 roku mieszkańcom rozdano blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych. W 2017 roku było to 25 tys. tulipanów, krokusów, narcyzów i lilii ogrodowych.

Obecny projekt jest też kontynuacją akcji „Posiej nas”, w ramach której od 2008 roku mieszkańcom rozdano ponad 125 tys. nasion kwiatów ozdobnych, w tym maciejek i słoneczników.

