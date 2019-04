Bezpłatne zajęcia sportowe dla uczniów na Sadionie Energa Gdańsk

Już od poniedziałku 15 kwietnia uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach futbolowych, które prowadzi prowadzi Józef Gładysz - wykwalifikowany trener piłkarski o długoletnim doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Animacje odbywają się na terenie stadionu Energa Gdańsk i zapewniają nie tylko aktywne spędzenie czasu, ale rozwój umiejętności gry zespołowej. Dodatkowo, w ramach zajęć, uczniowie mają możliwość zwiedzania z przewodnikiem bursztynowej areny.

Na każdy dzień zajęć obowiązują zapisy mailowe, które należy wysyłać na adres: csr@arenagdansk.com. Osoby, które dokonają zgłoszenia po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników (liczba miejsc jest ograniczona), zostaną zaproszone na bezpłatne zwiedzanie Stadionu. Uczestnictwo w nich to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć zakątki i lokalizacje niedostępne na co dzień. Na trasie wycieczki znajdują się m.in.: szatnie zawodników, Muzeum Lechii Gdańsk oraz strefa mixed zone, czyli miejsce, z którego sportowcy wychodzą na boisko.

Bezpłatne animacje futbolowe odbędą się w dniach 15.04-17.04.2019r., w godzinach 10:00-13:00. Opiekunowie będą mogli towarzyszyć swoim pociechom w trakcie zajęć, bądź skorzystać z przygotowanej dla nich dodatkowej przestrzeni. Jest to wyjątkowa okazja by na chwilę przenieść biuro do szatni piłkarskiej.

Na terenie Stadionu Energa Gdańsk znajduje się również FUN ARENA - największe centrum sportowo-rekreacyjne na Pomorzu. W jego ofercie znajdziemy atrakcje dostosowane do różnych grup wiekowych. Na najmłodszych gości czeka Playground Arena – niezwykle urozmaicony i nowoczesny plac zabaw, na młodzież kryty skate-park, paintball elektroniczny i strefa parkour. Lubiącym gimnastykę umysłową polecamy natomiast ofertę pokojów zagadek - Escaperooms.

