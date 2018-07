Lechia Gdańsk rozegra dwa ostatnie mecze sparingowe przed startem nowego sezonu w Lotto Ekstraklasie. W piątek odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu, ale nie będzie w niej uczestniczyć Egy Maulana Vikri.

Lechia zagra mecz sparingowy w piątek o godzinie 17 z piątym zespołem greckiej ekstraklasy, Asteras Tripolis. To spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Energa i właśnie na tym obiekcie - po meczu - o godz. 19.10 rozpocznie się oficjalna prezentacja zespołu. Ostatnią grę kontrolną biało-zieloni rozegrają w sobotę z Gryfem w Słupsku (godz. 14). Asteras to piąta drużyna ubiegłego sezonu greckiej ekstraklasy, a w najwyżej klasie rozgrywkowej gra od 12 sezonów. Największym osiągnięciem było zajęcie trzeciego miejsca w sezonie 2014/2015 oraz dwukrotne występy w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie rywalizowali chociażby z Tottenhamem i Schalke 04. Bramy gdańskiego stadionu otwarte zostaną o godzinie 16, w przerwie i po meczu nie zabraknie występów artystycznych w wykonaniu Baltica Cheerleaders i pokazy Football Freestyle.O godz. 19.10 rozpocznie się prezentacja i ma potrwać około godziny. Najpierw zaprezentuje się Akademia Lechii Gdańsk, a następnie pierwsza drużyna ze sztabem szkoleniowym. Kibice będą mogli oklaskami powitać nowych piłkarzy, jak Zlatan Alomerović czy Jarosław Kubicki, ale też zdolną młodzież, której w Lechii ma być coraz więcej.W springach i w prezentacji udziału nie weźmie Egy Maulana Vikri. Piłkarz z Indonezji dostał powołanie do reprezentacji tego państwa do lat 19, która gra w mistrzostwach krajów Azji Południowo-Wschodniej. W fazie grupowej Indonezja zajęła drugie miejsce , a Egy doleciał do zespołu na fazę pucharową.Bilety na sparing do nabycia na stronie bilety.lechia.pl, w kasach biletowych (w dniu meczu czynne będą od godz. 16.00 - pawilon kasowy nr 2 przy parkingu P5), FanStore Lechia New Balance oraz we wszystkich punktach sprzedażowych. Dzieci do lat 13 wstęp darmowy. Ceny: trybuna żółta - 10 zł, strefa Prestige - 30 zł. Posiadacze aktywnych karnetów na nadchodzący sezon otrzymają darmowy kod voucherowy do wymiany na bilet na Trybunę Żółtą. Wstęp na prezentację jest bezpłatny. O godz. 18:30, czyli w 75 minucie meczu, otwarte zostną bramy dla kibiców, którzy będą chcieli zobaczyć tylko prezentację drużyny.Piłkarze biało-zielonych już czekają na rozpoczęcie nowego sezonu.- Dobrze przepracowałem okres przygotowawczy, podobnie jak reszta zespołu. Trenujemy czwarty tydzień, a kontuzji jest bardzo mało. Sparingi pokazują, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.Jest entuzjazm i każdy z nas nie może się doczekać rozpoczęcia sezonu. Widzimy, że nasza praca przekałada się na to, co pokazywaliśmy w sparingach - powiedział Ariel Borysiuk, pomocnik Lechii.Ariel cieszy się zaufaniem w drużynie, bo został trzecim kapitanem - za Flavio Paixao i Dusanem Kuciakiem.- Było głosowanie. Flavio jest kapitanem i będzie miał pełne wsparcie od Polaków, bo jeszcze pewnych rzeczy nie rozumie w Polsce. Flavio jest jednak długo w klubie, jest kluczowym zawodnikiem i myślę, że to dobry wybór. Wszyscy będziemy ciągnąć wózek w jedną stronę, a Flavio będzie naszym głównym dowodzącym - przekonuje Borysiuk.