Bieg Niepodległości 2018 z PKO w Gdyni. Andrzej Rogiewicz zwyciężył podczas patriotycznych zawodów [zdjęcia]

Bieg Niepodległości 2018 z PKO w Gdyni. Wygrał Andrzej Rogiewicz

Andrzej Rogiewicz okazał się najlepszym zawodnikiem podczas tegorocznego biegu głównego, zorganizowanego w ramach PKO Grand Prix Gdyni. Trasa mierzyła dystans 10 km. Rogiewicz do mety dobiegł z czasem 31 minut i 14 sekund. Co ciekawe zawodnik był najszybszy już na półmetku, do którego dobiegł w czasie 15 minut i 23 sekund i tego prowadzenia nie oddał do końca zmagań.

- Postanowiłem uczcić nasze święto narodowe. Rywale raczej nie spodziewali się, że będę startować, ponieważ zapisałem się dopiero we wtorek. Kondycyjnie było bardzo dobrze. Zacząłem trzy dni temu roztrenowanie, a na biegu wiedziałem, że nie będę kalkulować i ruszyłem od samego początku na pierwszej pozycji i tak udało się to dowieźć do mety - powiedział Andrzej Rogiewicz.

Kilkanaście sekund później na mecie zameldował się Mateusz Niemczyk, a prawdziwa walka odbyła się o trzecią pozycję. Adam Głogowski dosłownie o sekundę wyprzedził Piotra Mielewczyka.

W przypadku kobiet najszybciej pobiegła Marta Łagowik z czasem 35 minut i 1 sekundy. Na podium znalazła się także Dominika Nowakowska i Magdalena Dias.

Bieg Niepodległości 2018 z PKO w Gdyni. Prawie 4,5 tys. biegaczy na starcie

W biegu wzięło udział 4475 biegaczy co było nie lada wyzwaniem organizacyjnym. Zawodnicy i zawodniczki zostali podzieleni na kilka grup, które w ciągu 16 minut opuściły strefę startową i rozpoczęły zmagania na dystansie 10 kilometrów.

Tegoroczna trasa biegu została poprowadzona spod ORP „Błyskawica” i następnie ruszyła ul. Waszyngtona i dalej ul. Wendy, aby skierować się w stronę portu i nawrócić w stronę Placu Kaszubskiego. Finisz tradycyjnie odbył się na Skwerze Kosciuszki.

- PKO Bank Polski wspiera biegi patriotyczne w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Rzeszowie i tutaj w Gdyni. Wspieramy naszych obywateli, aby mogli przeżywać takie rocznice w sposób aktywny. Dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ 100-lecie nie zdarza się co roku dlatego bardzo cieszę się, że wszystko się udało - powiedział Tomasz Jabłoński, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego.

Podczas biegu zorganizowano tradycyjną akcję charytatywną. Każdy biegacz mógł przywiesić sobie kartkę "Biegnę dla" co skutkowało przekazaniem pieniędzy na szczytny cel. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że co roku zwiększa się liczba chętnych, którzy biorą udział w akcji. Takie biegi od lat są organizowane w Śródmieściu.

- W Gdyni mamy taką tradycję, że zawsze świętujemy biegami. Mamy bieg urodzinowy, świętojański i europejski. Dziś kończymy Grand Prix biegiem niepodległości. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydarzenie jest niezwykle uroczyste - zaznaczył Marek Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu.

Bieg Niepodległości 2018 z PKO w Gdyni. Starty dzieci

Przed głównym biegiem odbył się szereg zawodów dla nieco młodszych amatorów sportów biegowych. W konkursach niepodległościowych startowały dzieci w różnych kategoriach i przedziałach wiekowych. Ciekawostką był także Marsz Niepodległości Nordic Walking.

Podczas biegu głównego zawodnicy otrzymali białe i czerwone koszulki, co stworzyło niezwykłe wizualne widowisko.

- Nieprzerwanie od 2014 roku uczestnicy otrzymują w pakietach startowych koszulki: białą lub czerwoną, a następnie tworzą na starcie największą żywą flagę w północnej Polsce. Tym razem jednak biegacze będą mogli wrócić do domu z dwoma specjalnymi t-shirtami – poinformowało Gdyńskie Centrum Sportu. Podczas tegorocznej edycji przygotowano bowiem specjalną, limitowaną „gdyńską” koszulkę - poinformowało Gdyńskie Centrum Sportu.

Była to ostatnia w tym roku, czwarta edycja imprezy sportowej. PKO Grand Prix składa się z czterech zawodów: Biegu Urodzinowego, Biegu Europejskiego, Nocnego Biegu Świętojańskiego i zmagań niepodległościowych. Wszystkie edycje zgromadziły przeszło 22 tys. zawodników.