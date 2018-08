(© Karolina Misztal)

Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Jeszcze można się zapisać do różnych biegów wchodzących w skład 25. Biegu Dominika. Ta imprezy określana mianem festiwalu biegowego odbędzie się w tę sobotę.

Sobotnią imprezę otworzy o godz. 13.50 bezpłatny prolog „Goń św. Dominika” na dystansie 1200 metrów. Jest to próba biegu (lub marszobiegu) dla wszystkich chętnych bez względu na wiek - dla rodziców z dziećmi, młodzieży czy też starszych osób. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczestnicy wystąpią w białych i czerwonych koszulkach. Nie ma opłat wpisowych do prologu, a elektroniczne zapisy (za pośrednictwem strony www.biegdominika.com) potrwają do czwartku, 2 sierpnia. Ten prolog, bez zwycięzcy, będzie też okazją do spotkania z utytułowanymi polskimi długodystansowcami, którzy poprowadzą bieg.



Z kolei dla uczestniczek biegu kobiet na 5 km przygotowano 500 miejsc startowych, a w biegu mężczyzn na takim samym dystansie liczba miejsc startowych wynosi 700. W tych biegach prowadzona także będze klasyfikacja drużynowa.



Cykl biegów zamknie o godz. 17.30 najbardziej widowiskowa próba - bieg elity na 10 km, mający status ulicznych mistrzostw Polski. Tu faworytami będą, jak w większości dotychczasowych prób, trenujący w Europie Kenijczycy, którym szyki spróbują pokrzyżować najlepsi polscy długodystansowcy z Marcinem Chabowskim na czele, oraz Ukraińcy i Białorusini. W tym biegu przewidziano występ około 50 zawodników, legitymujących się wymaganymi dobrymi czasami na 10 km.



Nie zapomniano o sportowcach niepełnosprawnach. Ci tradycyjnie już będą mieli swoje wyścigi wózkarzy.



Rugby według Jacka Karnowskiego. "Za opuszczanie treningów były kary cielesne"





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.