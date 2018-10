Biegacze z całego Pomorza trenują już przed półmaratonem w Gdyni [zdjęcia]

Organizatorzy spodziewają się rekordu frekwencji i pobicia liczby uczestników z ostatniej edycji półmaratonu, kiedy na trasę wyruszyło aż 6,4 tysiąca osób. Tym razem zgłosić może się nawet 10 tysięcy biegaczy! Taki jest też limit, związany z przepustowością trasy. Warto więc spieszyć się z rejestracją, także dlatego, że tylko do końca października obowiązuje najniższe wpisowe.

Gdyński półmaraton, choć odbyły się dopiero dwie jego edycje, szybko stał się jedną z liczących się tego typu imprez w kraju. Przyszłoroczna impreza odbędzie się 17 marca, a zapisywać się można do niej za pośrednictwem witryny internetowej tego wydarzenia i portalu SlotMarket.pl. Tylko w październiku obowiązywać będą najniższe progi opłaty startowej. Na liście uczestników od dawna było już ponad 800 osób, które skorzystały z możliwości wcześniejszej prerejestracji tuż po ostatniej edycji imprezy. Zapisują się kolejne. Już dziś liczba nazwisk na liście startowej przekroczyła tysiąc osób

Organizatorzy szykują w tym roku dla biegaczy liczne niespodzianki.

- Nowa trasa i spektakularna lokalizacja mety to nie jedyne nowości - mówi Michał Drelich, dyrektor imprezy. - Zawodnicy mają możliwość wyboru dwóch opcji pakietu startowego: z oficjalnym gadżetem zawodów, lub z gadżetem i koszulką. Oferujemy też szereg usług dodatkowych. Zawodnik może je nabyć, ale nie jest to konieczne do startu w zawodach. Wśród nich znajdą się m.in. grawerowanie medalu, finisher photos, czy usługa dostarczenia pakietu startowego do domu.

To wcale nie koniec udogodnień.

- Staramy się, aby Gdynia Półmaraton oferował ciekawe, innowacyjne rozwiązania dla biegaczy i kibiców - mówi Piotr Jakóbik, dyrektor marketingu Gdynia Półmaratonu. - Bez wątpienia ponownie zorganizujemy specjalną strefę dla kobiet, która zwiększy ich komfort udziału w imprezie. Przed nami także kolejna edycja konkursu Mistrz Kibicowania oraz zupełnie nowa inicjatywa dla biegaczy, którzy planują swój pierwszy start w półmaratonie. Szczegóły tej akcji podamy już niebawem.

Tylko w tym roku aż 30 procent startujących w Gdynia Półmaratonie stanowiły kobiety. Dlatego organizatorzy zdecydowali się na dodatkowe udogodnienia dla nich.

Co ciekawe, w przyszłorocznej edycji imprezy biegacze nie będą już finiszować na Skwerze Kościuszki, lecz w miejscu doskonale znanym z zawodów triathlonowych.

- W toku dyskusji uznaliśmy, że konieczna będzie modyfikacja dotychczasowej trasy biegu i tę zmianę wprowadzimy już w najbliższej edycji Gdynia Półmaratonu. Nie mogę jeszcze zdradzić przebiegu całej trasy, ale już teraz wiemy, że zawodnicy będą finiszować na Plaży Miejskiej w Gdyni - mówi Piotr Jakóbik.

Osoby, które brały udział w biegu w marcu, zgodnie podkreślają, że była to fantastyczna impreza. Jeśli startowałeś na trasie, lub kibicowałeś, możesz spróbować odnaleźć się w galerii zdjęć, dołączonej do artykułu.