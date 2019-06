Biel na TOP-ie. Jak pomalować mieszkanie? Jeżeli chcesz sprzedać lokal - dodaj kolorowe akcenty

Biel królująca we wnętrzach to zasługa wpływu minimalistycznych trendów. Jednak wbrew pozorom - możliwości aranżacyjne tego koloru są ogromne! Jest świetnym tłem, ale doskonale sprawdzi się też jako dominująca barwa.

Wprawdzie co roku wybierany jest kolor, który króluje we wnętrzach i aranżacjach przez cały sezon - biel wydaje się nie do pokonania i ma swoich zagorzałych zwolenników.