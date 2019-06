Biskupia Górka w Gdańsku. Utrudnienia drogowe i zamknięty fragment ul. Na Stoku. Trwa wyburzanie pustostanu [zdjęcia]

Do niedzieli, 23 czerwca 2019, na wysokości budynku przy ul. Na Stoku 3 obowiązywał będzie ruch wahadłowy . Utrudnienia związane są z rozbiórką pustostanu przy ul. Na Stoku, która jest niezbędna ze względu na rozpoczętą realizację kolejnego etapu stabilizacji osuwisk na Biskupiej Górce.

- W pobliżu ul. Na Stoku, ul. Pohulanka i ul. Biskupiej zostaną zabezpieczone skarpy - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy skarpy w okolicy ul. Pohulanka i Na Stoku. Druga część prac zostanie przeprowadzona w pobliżu ul. Biskupiej. W ramach inwestycji zostanie wykonana podpora gruntowa wraz ze studniami. Skarpy zostaną zabezpieczone specjalnymi gwoździami. Wykonany zostanie drenaż z odpływem prowadzącym do nowo powstałych studni. Cześć skarp zostanie wzmocniona i obudowana. Ponadto Wykonawca założy monitoring geodezyjny, który wskazywać będzie stan skarp. Osuwiska zyskają nową zieleń. Wykonawca będzie miał czas na realizację zadania do listopada 2019 roku. Koszt inwestycji to niecałe 4,87 mln złotych.