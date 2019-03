Blisko tysiąc kandydatów na dzielnicowych radnych w Gdańsku. W Gdyni trwa jeszcze nabór wniosków

Gdańsk zakończył zbieranie chętnych do powalczenia o miejsce w radach. Zarejestrowano blisko tysiąc chętnych. Wybory odbędą się we wszystkich dzielnicach, poza jedną - Letnicą. Tam nie udało się bowiem skompletować wymaganego minimum kandydatów.

- Z powodu zarejestrowania 9 kandydatów na radnych, spośród 18 zgłoszonych kandydatów do Rady Dzielnicy Letnica, liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza od liczby ustalonych mandatów. W związku z powyższym, nie przeprowadza się wyborów do Rady Dzielnicy Letnica, zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.- informuje Piotr Spyra, przewodniczący Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku.

W pozostałych 34 dzielnicach Gdańska - w zależności od ilości ich mieszkańców - zostanie wybranych 15 lub 21 radnych. Po raz pierwszy wybory odbędą się w administracyjnie nowoutworzonej dzielnicy Orunia Górna- Gdańsk Południe. Tam zarejestrowano 33 kandydatów.

Ale rekord pod względem ilości zgłoszeń padł w Pieckach-Migowie, gdzie o 21 mandatów powalczy 54 kandydatów. Drugie miejsce pod względem rekordowej ilości chętnych zajmuje Ujeścisko-Łostowice - 49 kandydatów, potem jest Śródmieście - 40 kandydatów. Warto wziąć udział w gdańskich wyborach do rad dzielnic, bo tu frekwencja ma konkretne przełożenie na pieniądze, czyli budżety, jakie na swoje funkcjonowanie otrzymają rady dzielnic. Najprościej mówiąc: im więcej osób pójdzie 24 marca do urn, tym większy dzielnica dostanie budżet do dyspozycji.

W Gdyni trwają przygotowania do zaplanowanych na niedzielę 31 marca wyborów do rad dzielnic.

- Kandydatury należy zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej w formie listy kandydatów. Poprzez listę kandydatów rozumie się zarówno zgłoszenie jednej, jak i wielu osób. Termin złożenia odpowiednich dokumentów upływa 1 marca o godz. 20:00 - informuje Agata Grzegorczyk, rzeczniczka UM. Aspirujący do rady dzielnicy mogą startować tylko z jednej listy kandydatów. Zabrania się dopisywania kolejnych kandydatów do listy po rozpoczęciu zbierania podpisów poparcia. Należy zgromadzić minimum 25 podpisów średnio na kandydata. W związku z nieprawidłowościami, które zdarzają się w wykazach osób popierających, zaleca się, by liczba podpisów była odpowiednio większa. Po 1 marca jej uzupełnienie będzie niemożliwe - zaznacza.

Szczegółowe informacje nt. zasad i trybu przeprowadzania wyborów do gdyńskich rad dzielnic można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gdyni pod nr tel. 58 66 88 600 lub 58 66 88 611 .