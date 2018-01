Naukowcy za pomocą specjalnie stworzonego wzoru obliczyli, że dzisiejszy dzień jest najbardziej depresyjnym dniem roku.

Blue Monday 15.01. Kto go wymyślił?



Nie masz humoru i narzekasz na złe samopoczucie? Dziś łatwo możesz się usprawiedliwić! W tym roku to właśnie 15 stycznia wypada "blue monday", czyli najbardziej depresyjny dzień roku. Określenie to zostało stworzone przez psychologa Cliffa Arnalla, który za pomocą wzoru matematycznego, w którym uwzględnił czynniki takie, jak niekorzystna pogoda, niska motywacja oraz niedotrzymanie noworocznych postanowień, a także kiepska sytuacja finansowa związana ze świątecznymi wydatkami, określił najgorszą dla nas datę.



Blue Monday 15.01. Skąd się wziął?

Według pierwotnych wyliczeń Arnalla najbardziej depresyjny dzień roku miał wypadać w ostatni poniedziałek pełnego tygodnia stycznia. To się jednak zmieniło, gdyż naukowiec uznał, że z powodu światowego kryzysu finansowego złe samopoczucie dopada nas wcześniej - w trzeci poniedziałek stycznia.



I choć teoria Arnalla ma wielu przeciwników, którzy uważają ją za pseudo naukę, nie brak też zwolenników, którzy dzięki "blue monday" mają doskonałe uzasadnienie swojego złego samopoczucia.



