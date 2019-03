BODY WORLDS. Wystawa "Doktora Śmierci" po raz pierwszy w Trójmieście. Kontrowersyjna ekspozycja w Galerii Metropolia

Zachwyciła Jean-Paula Gaultier, Tinę Turner, Dustina Hoffmana i Gary'ego Oldmana. To między innymi ona stanowiła tło dla akcji filmu o przygodach brytyjskiego agenta służb specjalnych Jamesa Bonda. Teraz po raz pierwszy trafia do Gdańska, gdzie w Galerii Metropolia będzie zadziwiać odwiedzających aż do do 26 czerwca.