Bogdan Oleszek nie jest już radnym Koalicji Obywatelskiej. Złożył rezygnację z członkostwa w Klubie. Dlaczego?

Bogdan Oleszek w latach 2001-2018 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. W poprzednich kadencjach był członkiem Klubu PO. W ostatnich wyborach - co dla wielu było zaskoczeniem - startował z list Koalicji Obywatelskiej, a nie z ramienia stowarzyszenia Pawła Adamowicza Wszystko dla Gdańska.

Teraz z Klubu KO postanowił wystąpić i złożył już rezygnację. Nieoficjalnie mówi się o tym, że miało to związek z ostatnią interpelacją grupy 13 radnych KO dotyczącą ograniczenia lekcji religii w gdańskich szkołach. Oleszek się pod nią nie podpisał.

W kuluarach mówi się też o tym, że Oleszkowi ciężko było wytrzymać w Klubie, w którym prym wiodą Młodzi Demokraci, a jego odsunięto niejako na boczny tor. W roli szefa Rady Miasta zastąpiła go bowiem Agnieszka Owczarczak, a szefem Klubu KO został Cezary Śpiewak-Dowbór.

Ta decyzja może teraz zaskoczyła, ale dojrzewała we mnie już długo. Nie chcę być związany z partią. Rozmawiałem o tym jeszcze z Pawłem Adamowiczem zaraz po wyborach - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Bogdan Oleszek.

Jednocześnie pytany o to, czy start w wyborach z list KO był błędem, odpowiada, że nie.

Na razie Oleszek nie złożył wniosku o dołączenie do Klubu Wszystko dla Gdańska, do którego - poglądowo - mu najbliżej.

- Nie mamy takiego wniosku. Podkreślam, że Bogdan Oleszek wyszedł z Klubu Koalicji Obywatelskiej, a nie odszedł do Wszystko dla Gdańska. Ale oczywistym jest, że do PiS nie pójdzie. Może się jednak zdecydować na zostanie jedynym niezależnym radnym, choć los takiego radnego nie jest wesoły - mówi Beata Dunajewska, szefowa Klubu WdG.

Sam Oleszek potwierdza, że planuje wstąpić do WdG. - Będę chciał działać w Klubie, a nie samodzielnie. A jedyny Klub, w którym obecnie się widzę, to Wszystko dla Gdańska. To jest bardziej moje środowisko. Oficjalnie akcesu jeszcze tam nie złożyłem, ale zdecydowanie można się tego spodziewać w najbliższym czasie - mówi nam Bogdan Oleszek i dodaje, że i tak "wszystko zostanie w rodzinie", bo Klub KO i radnych WdG są w koalicji.

Jak mówi Cezary Śpiewak-Dowbór, szef Klubu KO "to wielka szkoda, że Bogdan Oleszek podjął decyzję o rezygnacji z członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej. - Ale uważam też, że to nieeleganckie, przede wszystkim względem wyborców. Mieszkańcy oddając głos na Bogdana Oleszka zagłosowali jednocześnie na Koalicję Obywatelską - dodaje Cezary Śpiewak-Dowbór.